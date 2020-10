View this post on Instagram

Hace minutos, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, adelantó a Mensajero que están trabajando en la posiblidad de que no se le niegue el ingreso al ATP a los prestadores turísticos que superen el 30% de facturación. . @matiaslammens @turdepar . #ministeriodeturismoydeportes #MatiasLammens #atp #prestadoresturísticos