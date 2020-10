Desde CELADI explicaron a Mensajero que hasta que no se publique la resolución correspondiente restan múltiples puntos para determinar cuándo será el inicio.

El ministro de Transporte y el de Turismo y Deportes, Mario Meoni y Matías Lammens, respectivamente, anunciaron ayer el regreso de los vuelos pero también del transporte terrestre de larga distancia. Si bien explicaron que están dadas las condiciones para que el regreso sea este fin de semana también, durante la conferencia de prensa, se aclaró que “no va a ser de inmediato, sino en la medida de la demanda y las posibilidades epidemiológicas de cada unas de las provincias”.

En este sentido, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), aclaró a Mensajero que ahora tiene que salir la resolución que deje sin efecto la primera, en la que se prohibía circular.

Asimismo, insistió en lo que dijo el ministro al diálogo que deberán tener con las provincias. “Porque hay que evaluar cada caso particular. Por ejemplo, si yo quiero ir de Buenos Aires a Mendoza pero San Luis no me deja pasar tengo que ir por La Pampa. En ese sentido somos bastante cuidadosos en la definición de las fechas y el cronograma”, subrayó.

Asimismo, destacó lo importante del anuncio al que definió como un paso fundamental porque da la luz verde para arrancar pero viene lo siguiente que es coordinar con las gobernaciones y en muchos casos con localidades para ver cuáles sí y cuáles no están dispuestas a recibir al transporte público. También anticipó que el nivel de frecuencias será menor al habitual porque quienes viajen serán un grupo pequeño (esenciales, por estudios médicos o fuerza mayor).

“Sabemos que vamos a volver de forma progresiva comenzando con muy pocas frecuencias y en función de lo que se vaya dando en diálogo con las provincias”, analizó.

Con respecto a los aspectos que aún restan definir con la autoridad de transporte hizo hincapié en que, por ejemplo, la resolución deberá explicitar el porcentaje del límite de ocupación, las paradas intermedias si se van a poder hacer o no y en función de ello ir estableciendo el cronograma para el regreso.

“Además hemos pedido que mantengan el acompañamiento tal como la han hecho hasta ahora, porque volver a prestar los servicios con un 10 o 15% de las frecuencias y con un público específico es muy difícil para que una compañía pueda sostener su situación económica. Nuestra solicitud es para que continúe al menos hasta que la demanda sea la habitual o que se sumen los viajes por turismo que son los que en gran parte mueven los servicios”, consideró Gaona.