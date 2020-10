Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, habilitó las reuniones familiares, y a raíz de esa decisión, la ciudad no podrá diferenciar cuáles serán los viajes recreativos.

Sin dudas, la pandemia de coronavirus y su gran poder de contagiosidad hace que, una y otra vez, los avances y los retrocesos sean noticia todos los días. A raíz de este tema, Emir Félix, intendente de San Rafael, este miércoles decidió habilitar el turismo interno en la ciudad para el próximo fin de semana largo, luego de varios meses de aislamiento. Sin embargo, el último decreto del gobernador Rodolfo Suárez habilita las reuniones familiares en toda la provincia de Mendoza, así que el plan que tenía en mente el jefe comunal quedó descartado.

En torno a la decisión que tomó el político mendocino, podrán ingresar al departamento turistas de otros puntos de la provincia, por lo que es imposible diferenciar quiénes van a visitar a sus familiares y quiénes simplemente optan por un viaje recreativo.

Según informa el sitio Mdz, Félix se manifestó en desacuerdo por la decisión de Suárez, aunque reconoció que pudo tratarse de una equivocación: “Me enteré cuando salió y ahora no me queda mas remedio que dejar que entre todo el mundo. El gobernador firmó el decreto para toda la provincia y no tenemos las herramientas jurídicas para imponer ningún sistema de control”.

A su vez, el intendente de San Rafael explicó que, por la decisión del gobernador Suárez, los visitantes van a poder argumentar que quieren ingresar al departamento para visitar a un familiar y el municipio no va a poder distinguir quiénes realmente viajaron por ese motivo y quiénes fueron para hacer turismo. “Desafortunadamente, por este tema pierde sentido el sistema de control que estaba armando”, finalizó Félix.

Ahora restará saber qué sucede en las próximas semanas, ya que con estas diferencias de criterios en lo que refiere a la habilitación de los encuentros familiares y la circulación de gente con fines turísticos, el panorama puede complicarse, aunque las autoridades prometieron controles especiales desde hoy hasta el 26 de octubre inclusive.