La iniciativa tiene como objetivo acercarse al público para sentarse en las mesas de decisiones. Además piden que se incorporen vuelos con Ezeiza.

“A raíz de todo este panorama que estamos viviendo, dentro de la Asociación de viajes y turismo de Neuquén y valle de Río Negro junto con un grupo de autoconvocados armamos un Comité de Emergencia para tratar este momento puntual con acciones concretas”, explicó a este medio Silvia Harguindeguy, de Las Bardas Viajes y Turismo.

En este sentido, puntualizó en que a nivel nacional recibieron como única ayuda los ATP pero no es suficiente con la actividad totalmente paralizada. Asimismo, detalló que los agentes de viajes de Neuquén tienen además una agravante al perder el mercado corporativo que manejan por Vaca Muerta.

“Al no tener vuelos, por el cierre del aeropuerto y por tener una posición rígida en nuestra provincia no tenemos perspectiva de que esto mejore a largo plazo”, indicó.

Volviendo al Comité de Emergencia, comentó que hace zoom cada tres o cuatro días porque “las novedades son tan dinámicas” que ese sistema los ayuda a estar “actualizados”. Con respecto al resto de las acciones que estuvieron llevando a cabo se refirió a la carta que enviaron hace 20 días a la cartera turística provincial solicitando una reunión pero aún no recibieron respuesta. “Directamente estamos invisibles”, clarificó.

Con respecto al plan de apertura regional que desarrolla la provincia, explicó que las agencias de viajes no estuvieron en ninguna mesa de consulta: “Cuando ves la mayoría de las medidas que se han estado tomando te das cuenta de que no coincidís porque el público tiene una visión y el privado tiene otra. Estamos viendo de qué forma podemos tener una reunión productiva”. Y agregó que el plan de microrregiones que armaron no fue nada importante para ellos porque están cerca de algunas localidades pero a su vez esos destinos tienen conexión con otros, y al haber cada vez más casos se complica y por eso se vuelve necesario pensar en un plan B para poder empezar a trabajar.

“Queríamos uno o dos vuelos por semana para que la gente pueda tomar los servicios que salen desde Ezeiza. No es que estamos proponiendo un plan muy ambicioso sólo buscamos empezar por algo porque la gente de Neuquén no tiene la posibilidad de llegar a Ezeiza, y es una capital importante. Habíamos pedido algo de transporte, el aeropuerto tiene su protocolo. Pero todas las ciudades de Neuquén están cerradas, la gente no puede circular, quisiéramos que esto cambie, por supuesto con todos los protocolos correspondientes, porque acá nadie está pretendiendo hacer algo ilegal, los agentes de viajes y hoteleros somos respetuosos”, comunicó.

Volviendo al reclamo que están elevando desde el comité, analizó que este era un momento para estar más juntos y en lugar de eso no los atienden: “Desde julio se ha cortado el diálogo. Las agentes de viajes de Río Negro han tenido reunión con la ministra de Turismo de esa provincia y con la gobernadora. Es más, en Bariloche empezaron a hacer una prueba piloto y ellos están con la misma cantidad de casos que nosotros. Fueron más osados, y en 15 días van a tener una apertura y yo estimo que empezarán con algún vuelo pero también están activos”.

Para cerrar, comentó que a ellos les gustaría que en algún momento pudieran sentarse con alguien del Ministerio Turismo de la provincia o del Gabinete para poder aportar. “Uno tiene la experiencia de cómo se maneja el negocio”, concluyó.