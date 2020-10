Carlos Alonso, socio gerente de Tucano Tours, habló con Mensajero sobre su candidatura a la presidencia de AVIABUE, la regional de FAEVYT.

– ¿Qué podés contarme sobre tu candidatura a la presidencia de AVIABUE? ¿Cómo se generó el armado de la lista?



– En un principio el objetivo era armar un equipo de trabajo extraordinario. Es un grupo integrado por hombres y mujeres, ya que es lo que requiere la nueva ley. Nolberto Pezzati, titular de Pezzati Viajes, miembro de la Comisión Directiva de FAEVYT e integrante del Consejo Directivo de la CAT; Marcelo Capdevila, director de Grupo GEA Latinoamérica; Rodolfo Améndola, director general de Amichi Viajes; Mariela Giezes, CEO de Torremolinos Viajes; Carla Tártara, CEO de Organización Piamonte; Verónica Reinholds, socia gerenta de Travel One; y Ana Chiesa, directora comercial de Smart Travel, entre otros, me acompañan en esta nueva propuesta. Todavía tenemos algunas incógnitas y estamos viendo si finalmente se suman. Hay personas que pueden estar dentro de la comisión directiva y hay otras que por el poco tiempo libre que tienen tal vez pueden colaborar desde otro lado a través de una subcomisión.

– ¿Cuál es tu principal objetivo?

– Buscamos que haya un cambio institucional para los socios. Ellos mismos me lo han expresado. No exagero, he recibido más de 50 llamados. Hay una gran cantidad de agencias de viajes que sé que son socias y las acepté en mis redes sociales porque desde un primer momento quiero estar a disposición ante todo lo que pueda pasar a futuro por la pandemia. Quiero que AVIABUE sea el lugar de pertenencia de todas las agencias de viajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después apuntaremos a tener entre un 25 y un 30% de crecimiento a partir de las 1400 agencias actuales.

– ¿Qué es lo que te dicen a diario los agentes de viajes?

– Ellos necesitan ser escuchados y es un tema muy importante para mí. Es lo que me dicen una y otra vez, además de remarcar que la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) sufrió una pérdida de identidad tremenda. Los agentes de viajes piden a gritos un cambio. Hoy en día no se sienten representados con este modelo. En la actualidad hay varias federaciones, asociaciones y foros que se manejan paralelamente a la regional más importante. Debemos ir de la mano de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y convocar a todos para estar más unidos que nunca.

– ¿Cómo definís tu relación con la dirigencia actual?

– Nosotros hicimos todas las definiciones en julio y pasaron más de 60 días en donde las agencias mostraron una aceptación enorme. Hoy en día se está buscando una renovación, aunque quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de la dirigencia actual. Somos colegas, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años la regional más importante perdió un poco de identidad. Se necesita un cambio más que nada en lo que refiere a la comunicación, capacitaciones, beneficios y en otros factores. Se deben crear comisiones de trabajo para todos los nichos y por eso estamos haciendo esta gran apuesta con un equipo bárbaro. Hay gente que, además de ser excelentes personas, quieren hacer todo lo posible para estar a la par nuestra con lo que estamos formando.

– ¿Cómo imaginás que serán las elecciones?

– Estamos a la espera de ver si se presenta una lista única o si el oficialismo da a conocer su equipo. Se está formando un gran equipo con profesionales de excelencia. Cada uno es líder en las distintas subcomisiones que los agentes de viajes necesitan, ya sea expeditivo o receptivo. En todos los sectores habrá gente idónea porque queremos atender a todos los profesionales. Mi papá fue uno de los fundadores y siempre me decía que no se le puede negar una respuesta a un agente de viajes. Se debe generar un sentido de pertenencia entre todos los socios. Hay que facilitarles espacios de trabajo a cada uno de ellos. Tenemos en mente varios proyectos y estamos en camino de concretar cada uno de ellos.

– ¿Aceptarías formar parte de una lista única con el oficialismo?

– Si hay algo que destaca a mi equipo es que todas las personas tienen palabra. Como te dije anteriormente, somos colegas y no tengo problemas con ninguno de ellos, al contrario. Tengo el mayor de los respetos por todos pero creemos que se necesita una renovación por completo. La lista está cerrada y tengo palabra. Si yo me comprometí con un integrante y le dije que lo quiero al lado mío, así va a ser. Después no puedo decirle a nadie que se haga a un costado porque lo va a reemplazar otro. No me parece ético y no podría cumplir una promesa. Serán bienvenidos y con muchísimo gusto los que quieran colaborar con nosotros en lo que respecta a una renovación. Si hay algo que deseo justamente es sentarme a hablar con cada uno de ellos. Esas charlas, tarde o temprano, se van a dar.

– Al parecer, los pilares de la candidatura apuntan a que sean “nacionales, radicales e inclusivos”. Precisamente un dato positivo es la gran participación y el rol que tendrán las mujeres en una eventual nueva comisión. ¿Cuál es tu reflexión?

– ¡Es tremendo! Me saco el sombrero con la figura de la mujer empresarial. Hoy en día mantienen familias. Son profesionales y CEO’s de grandes compañías. Pensamos en un trabajo mixto antes que salga la ley.

– Con todos los cambios que está sufriendo la economía, las agencias de viajes se ven cada vez más perjudicadas. ¿Cómo pensás que puede impactar el trabajo que ustedes puedan llegar a realizar si ganan las elecciones?

– Pase lo que pase, independientemente del resultado, vamos a apoyar a las agencias de viajes. Somos optimistas a pesar de que no sabemos cuándo podrán llevarse a cabo las elecciones a raíz de las restricciones que se generan por la pandemia. Una vez que se pueda reabrir el mercado, creemos que se dará un equilibrio a nivel expeditivo y receptivo para trabajar con las distintas subcomisiones. Atenderemos las necesidades de los socios y de los nuevos que estén interesados en afiliarse. Por la forma en la que vamos a llevar adelante la institución, estoy seguro que serán cada vez más.