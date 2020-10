La ministra Claudia Grynszpan confirmó que el próximo fin de semana largo regresará la actividad en el departamento de Calingasta con estrictos protocolos.

Hoy por la mañana, Claudia Grynszpan, ministra de Turismo de San Juan y presidenta del Consejo Federal de Turismo (CFT), confirmó que la provincia volverá a la actividad a nivel interno el próximo fin de semana largo, por el feriado del 12 de octubre, ya que el departamento de Calingasta recibirá a los sanjuaninos bajo un estricto protocolo que incluye ciertas limitaciones horarias y un tope de 1500 vehículos entre el sábado y el lunes.

La reactivación turística será de manera gradual. La determinación se realizó de manera conjunta entre el Comité COVID-19, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo y Cultura, y el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda.

Entre las novedades para la reactivación del turismo interno se destaca el horario de los ingresos, que estarán habilitados de 8 a 20 horas, y a su vez serán coordinados por personal del municipio, Turismo y Cultura, Salud Pública y Seguridad y Orden Público.

“Hemos acordado esta medida con los intendentes que tienen oferta turística. Es una primera prueba piloto que fue consensuada con el Comité COVID-19 de la provincia y con el intendente. Habrá un par de cambios en comparación a la medida que hemos anunciado en julio y agosto, período en el que estuvo habilitado el turismo sanjuanino. La diferencia en aquel entonces era la aplicación de protocolos en carácter preventivo, ya que no convivíamos con el virus porque no había ingresado a la provincia. Hoy en día, lamentablemente, ya está localizado en algunas localidades de San Juan”, afirmó Grynszpan, quien dialogó con Mensajero luego de hacer el anuncio.

Además, la funcionaria a cargo de la cartera turística sanjuanina explicó cómo se llevarán a cabo los accesos a Calingasta: “En este contexto se suma la capacidad de ingresos limitada por destino turístico, es decir, no solamente se contabilizan los espacios como en gastronomía al 40% por ejemplo, sino que se hará lo propio con los ingresos al municipio. Los permisos vehiculares se sacan a través de un sitio web, los controles serán solicitados por la Policía, así que serán solamente 1500 vehículos los que podrán acceder, teniendo en cuenta que la ocupación hotelera es de 2000 plazas hoteleras más segundas residencias y casas de familia”.

“Con estas restricciones buscamos controlar la capacidad de carga del destino turístico para garantizar el distanciamiento social que no puede cumplirse cuando el destino está colapsado. El turismo no es un fin, es una herramienta de desarrollo económico y social para la sociedad. Tenemos que velar para que las personas estén tranquilas al momento de ver la llegada de los turistas, más que nada para no percibir al turismo como una amenaza porque sería muy contraproducente”, sumó Grynszpan.

“En resumen, es una nueva forma de mirar al turismo, con más sostenibilidad y con mucho respeto hacia los prestadores y a la propia comunidad que tiene que ver a la actividad como un beneficio y no como un riesgo”, aclaró la ministra sanjuanina en una charla con este medio.

“De acuerdo a la evolución de esta situación, y teniendo en cuenta cada una de las posturas de los intendentes y las comunidades de San Juan, por supuesto que iremos extendiendo estas experiencias de turismo receptivo controlado en los distintos municipios. Controlar la capacidad de carga de un destino es una salida importante y equilibrada entre lo que es la actividad económica y la aceptación, la sensación de protección y seguridad de los habitantes de nuestra sociedad”, finalizó.