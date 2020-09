La asociación que nuclea a las aerolíneas a nivel mundial catalogó como “triste” a la temporada de verano en el hemisferio norte y adelantó que los pronósticos empeoraron.

Con la temporada de viajes de verano ya finalizada en el hemisferio norte, donde se encuentran importantísimos mercados como el europeo y el norteamericano, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) emitió un duro comunicado, en el que aseguró que los pronósticos de caída del tráfico aéreo para 2020 son peores de lo que se esperaba.

Con la esperanza de que el verano boreal fuera más alentador, IATA estimaba que la contracción anual sería del 63%. Sin embargo, ese número, luego de estos meses de escaso movimiento vacacional, escaló ahora hasta el 66%, en comparación con el tráfico registrado durante 2019.

En total, la demanda de pasajeros a nivel global cayó 75,3% en agosto y representó una casi imperceptible recuperación con respecto al 79,5% de julio. Por su parte, la reducción en la demanda internacional fue todavía mayor, con una variación interanual negativa del 88,3% y una mejoría prácticamente nula si se tiene en cuenta que en el séptimo mes del año esa cifra había sido de 91,8%. Por último, a nivel doméstico es en donde se pueden ver guarismos algo más alentadores, aunque aún muy lejos de los valores pre pandemia, ya que hubo una retracción del 50,9%. Comparado con la caída de 56,9% producida en julio, puede ser vista como una buena estadística. “Rusia fue el primer mercado en ver un crecimiento anual (3,8%) desde la irrupción del COVID-19”, consignaron.

Latest data: global air traffic forecast downgrade after dismal summer.

