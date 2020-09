Casi una decena de agentes de viajes pasaron por Charlas de Turismo, el ciclo que Mensajero lleva a cabo en su canal de Instagram.



Como cada jueves, Mensajero realizó un nuevo capítulo de Charlas de Turismo. En esta caso, la propuesta que tiene lugar en el canal de Instagram de este medio tuvo una edición especial, ya que, acorde a la situación actual se buscó darle la palabra a los agentes de viajes.

Bruno Lassig, de Lassing Tur

“Solamente queremos trabajar para reiniciar la actividad. Simplemente buscamos ganarnos nuestros sueldos a través del empleo. El país necesita que empiece a circular el turismo. Queremos que el mundo venga a nuestro país para inyectar divisas extranjeras”, aseguró.





Natalia Provenzano, de Pronatour

La titular de la agencia de viajes ubicada en Castelar comenzó explicando que “dentro de todo su situación está controlada”: “El local es mío, yo estoy hace casi 20 años. La gran mayoría reprogramó, tuve una sola devolución de aéreos y está acreditada”. En este sentido, explicó que le resulta muy angustiante la sensación de no poder hacer lo que viene haciendo hace dos décadas y que el estar en contacto con otros colegas ayuda a “no caer”.

“Creo que se revalorizó el rol del agente de viajes. Nos preguntan de todo. Vamos a salir muy fortalecidos”, indicó y afirmó: “Al tener pasajeros desde hace tantos años son ellos mismos los que nos dan aliento a nosotros”.

Jorgelina Franco, de Violet Turismo

“Es más negocio reprogramar que pedir devolución. Los pasajeros confían mucho en nosotros. Hay días en los que nos venimos abajo y otros en los que levantamos la cabeza nuevamente”, remarcó.



Natalia Chammas, de Chammas Viajes

“La gente siente a las instituciones alejadas de la calle, pero me parece que a partir de la marcha puede nacer un nuevo turismo”, explicó y aseguró: “Cobrar un impuesto en un rubro que es motor de las economías nacionales y regionales me parece irracional”. Además, remarcó que en Córdoba las marchas siempre son convocantes, tienen mucha participación. “Fuimos un poco pioneros en el movimiento de autoconvocados y en la organización de las convocatorias. La última que se realizó nos pareció muy importante. Nosotros habíamos pedido a la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje (ACAV) que se sume desde el minuto 1, tardaron un poco pero estuvieron marchando con nosotros, lo cual fue un símbolo de verdadera unión en el rubro y se valora mucho”. Y agregó que llevan acumulada tanta carga impositiva que creen que esto va a resultar en una traba para la reactivación. Asimismo, explicó que desde que la agencia cerró el 15 de marzo trató de no vender, más que nada como una política comercial propia porque no quería trabajar en reprogramaciones que le resultan “engorrosas”. “Los pasajeros están con el agente de viajes, saben que somos su mejor opción”, remarcó.





Alejandra Barzani, de AVAECE

“Le solicitamos al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, que el Estado pueda otorgar kits rápidos de COVID-19 para que las personas puedan viajar en cualquier modo de transporte. Queremos hacer todo lo posible para acelerar la apertura turística”. Asimismo, comentó: “También pedimos por la reglamentación de la ley y nos dijeron que en estos días iba a estar. Además, le dijimos que necesitamos una apertura gradual y con una fecha concreta, pero nos aclaró que eso depende del Ministerio de Salud y de cada gobernador e intendente. Obviamente que todos tenemos esperanzas, seamos todos positivos y pensemos en el otro”.





Mariano Medina, de Go Tour Viajes

“Trabajar así es como vender autos y que no haya nafta”.







Ana Chiesa, de Smart Travel

“Después de 5 años en la oficina de Belgrano no pudimos llegar a un acuerdo para renovar. Los dueños estaban a cargo de todo el edificio. Al principio dolió, pero hoy en día creo que nos hicieron un favor”, analizó. Y explicó que ahora están con domicilio virtual, optaron por la posibilidad que le dieron desde el Ministerio de Turismo y Deportes en junio. Con respecto a este mismo tema, detalló que desde la cartera turística nacional están trabajando muy bien en cuanto a la gestión de solicitudes para operar de manera online, e incluso ofreció su ayuda para quien quiera solicitar esta forma de operar. Y aclaró: “La carga es rápida, en 15 días más o menos sale. Es importante que se le avise a quien maneja la página web que le suban el certificado para estar cumpliendo todas las formalidades, pero la verdad es que fue una alivio para nosotros”.

Para cerrar hizo hincapié en que no importa la asociación a la que pertenezcan, están ahí para “defender al turismo”. “Es la profesión con la que honramos nuestra vida día a día. Vamos a ser un rubro revalorizado”, concluyó.