La herramienta es gratuita, se puede utilizar desde el sitio web de la Organización Mundial del Turismo y, según indicaron, será fundamental para los sectores público y privado.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer públicamente un rastreador de recuperación para el sector, una herramienta que, según afirmaron, es “el tablero de datos turísticoS más completo hasta la fecha”, que además sirve para acompañar el proceso creciente de flexibilización de las restricciones a los viajes que se está llevando a cabo en cada vez más países.

El reciente lanzamiento está disponible para su uso gratuito a través del sitio web de la OMT y asoma como una herramienta de apoyo tanto para organismos oficiales, como para el sector público y privado.

We partner with top data providers and launch the most comprehensive dashboard on tourism to track the recovery of the sector.



Available for everyone, don't miss the latest data & gain first-hand access to the key indicators you need to #RestartTourism.

📈https://t.co/IQ0ErktN6N pic.twitter.com/D3dwvsuctt