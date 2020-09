La Asociación Internacional del Transporte Aéreo anunció que el encuentro general se llevará a cabo el 24 de noviembre.

La espera terminó. Finalmente, tras analizar durante varios meses la posibilidad de mantener la presencialidad del evento, IATA desistió y anunció que su Asamblea General Anual (AGM) se desarrollará el próximo 24 de noviembre, pero bajo la modalidad virtual. El evento tendrá lugar en Ámstedram y la aerolínea organizadora será KLM, que ya había sido seleccionada el año pasado para cumplir este rol.

La reunión estaba pautada originalmente para el 22 y 23 de junio, pero los cierres de fronteras, el avance de la pandemia en Europa, las cuarentenas y la incertidumbre hicieron que la asociación que nuclea a las líneas aéreas postergara el compromiso. A pesar de que esta asamblea no se llevará a cabo físicamente, todos los miembros, socios de la industria y medios de comunicación podrán participar.

