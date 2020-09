Las aerolíneas recibieron una notificación de que podrían volver a la actividad el 12 de octubre, aunque desde ANAC advirtieron que aún no hay una fecha establecida.

Ayer por la tarde, las compañías aéreas fueron notificadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de que la actividad aerocomercial seguirá suspendida hasta el 12 de octubre, fecha que coincide con la extensión del último aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno nacional.

“Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general…” indica el inicio del Notam (Notice to Airman, aviso a los aviadores), un comunicado que ANAC le envió a las líneas aéreas para extender la prohibición de operaciones con fecha de inicio el 20 de septiembre y con finalización el 12 de octubre a las 3 am.

A raíz de este tema, Mensajero pudo dialogar con fuentes directas de Aerolíneas Argentinas, quienes confirmaron que a partir de la resolución de ANAC respetarán esa decisión.

A su vez, este medio también habló con Marcelo Belelli, trabajador de ANAC, quien brindó su parecer en relación a un eventual regreso de la actividad: “Ayer tuvimos una reunión virtual con Paola Tamburelli. Tenemos una mirada definida respecto a la situación puntual que atraviesan los aeropuertos. Creemos que no están en condiciones aeronáuticas para trabajar porque no se están haciendo las fiscalizaciones adecuadas. La idea es ver si podemos trabajar en conjunto y ponernos de acuerdo en algunos puntos en los que hasta hoy no coincidimos”.

“Según lo que nos dijo Tamburelli, la idea del Gobierno era volver a volar el 1º de octubre. En términos sanitarios no soy el más idóneo para opinar sobre estas cuestiones, pero en lo que respecta al sector aeronáutico considero que estamos muy al límite de poder volar. Hay controles que no se fueron previniendo. Si finalmente se corre la fecha creo que en parte también será por esta postura que mostramos. Hasta ahora no tenemos ninguna información oficial. Incluso estamos planteando un paro para el día del regreso de las operaciones. Después de la reunión de ayer, teniendo en cuenta que no tuvimos demasiados encuentros, tal vez querrán dar un marco más para dialogar más a fondo y evitar que el día de la vuelta de los vuelos haya un cese de operaciones”, finalizó.

Por último, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación le indicaron a Mensajero que “siguen trabajando para que el regreso sea en octubre y todavía están a la espera de una decisión del Poder Ejecutivo”.