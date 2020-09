El ministro recibió a dos representantes de las agencias que ayer se movilizaron en Capital Federal y respondió a algunos de sus reclamos.

Mientras miles de personas se movilizaban por Avenida Santa Fe, haciendo ruido y protestando por la delicada situación económica que atraviesan las agencias de viajes, dos representantes del grupo de manifestantes fueron recibidos por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. En ese encuentro, aprovecharon para plantearle los puntos que asfixian a las empobrecidas arcas de las empresas del sector, empezando por la nueva retención del 35% a la compra de dólares.

De hecho, el principal objetivo de los agentes fue convencer al funcionario para que dé batalla con las áreas económicas del gabinete nacional y logre quitar uno de los dos impuestos. Ese fue el pedido concreto: el 30% del impuesto PAIS o el 35%, pero no los dos. “Si no, la semana que viene empezaremos a caer como fichas de dominó”, le dijo Bruno Lassig, de Lassing Tours y representante de la Red de Agencias de CABA y Provincia de Buenos Aires. La otra participante del cónclave fue Alejandra Barzani, presidenta de AVAECE, quien le planteó la posibilidad de incluir una alícuota diferencial reducida para la venta a través de agencias de viajes, en caso de que no sea viable la quita de la retención del 35%. La respuesta de Lammens fue que lo iba a tener en cuenta, aunque aclaró que sobre esos temas no tiene injerencia, ya que las decisiones de ese tipo pasan por el Ministerio de Economía y por el Banco Central.

Un allegado al ministro le dijo a Mensajero que “es probable” que el funcionario les presente el pedido a las autoridades que se encargan de estos aspectos. Sin embargo, puertas adentro, reconocen que es prácticamente imposible que se toque esa nueva carga impuesta por el Gobierno nacional.

También se tocaron otros temas, como la reglamentación de la ley, la unificación de protocolos y la reapertura gradual de la actividad turística. Por su parte, Lammens les habría confirmado la extensión por un año de la posibilidad de trabajar bajo la modalidad home office, sin contar con un local físico.

Otra de las exigencias que los agentes incluyeron en el petitorio fue el de la extensión de la cobertura de los ATP al 100% del salario de cada trabajador de la actividad turística, debido a que actualmente muchas empresas ni siquiera están en condiciones de afrontar la mitad del pago. En ese sentido, desde la cartera de Turismo y Deportes echaron por tierra esa posibilidad, pero adelantaron que seguirán manteniendo ese mecanismo de ayuda durante los próximos meses.