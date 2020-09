Desde mañana y todos los miércoles, el instituto compartirá en sus redes materiales de creadores nacionales y del resto del mundo para exponer las bellezas del país.

En tiempos de pandemia, el Instituto Nacional de Promoción Turística continúa exhibiendo las virtudes de nuestro país con novedosas iniciativas virtuales. En ese marco, mañana debutará en las redes sociales de Visit Argentina una nueva sección de contenidos digitales: “Argentina Lovers”.

Gabriela Chávez nació en la ciudad de Esquel, al noroeste de la provincia de Chubut, aunque desde los ocho años vive unos kilómetros más al norte, en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche. “Desde muy chica siempre me gustó tener contacto con la naturaleza, el amor por la Patagonia lo llevo en la sangre, no me veo viviendo en otro lugar que no sea rodeado de montañas, ríos, bosques y lagos. El sur argentino es algo que nunca se termina de explorar. Siempre hay un lugar nuevo por conocer, el paisaje cambia constantemente, cada estación tiene su magia. Para mí es imposible aburrirse”, expresa.

La pasión y el entusiasmo que muestra Gaby por su lugar se ven reflejados en cada una de las fotografías que tiene en su cuenta de Instagram. Bosques, lagos, nieve y tomas aéreas se combinan en el inmenso universo creativo que componen sus trabajos. Precisamente, sus grandes ideas serán las primeras en mostrarse en Argentina Lovers, en la cuenta Visit Argentina de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Cada miércoles, el instituto sumará materiales de creadores nacionales e internacionales con el objetivo de exponer la belleza que ofrecen las seis regiones del país.

“Hoy puedo decir que cada vez que salgo a caminar, a recorrer algún lugar de nuestra bella Patagonia estoy disfrutando al máximo mis pasiones, y me siento realmente de vacaciones, ahí, en lo que podría llamar el patio de casa”, concluye Gabriela.