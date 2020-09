Junín de los Andes y Villa La Angostura volvieron a fase 1, por lo que los viajes internos quedaron suspendidos en toda la microrregión sur.

Pasaron pocas semanas desde que el Ministerio de Turismo neuquino, que conduce Marisa Focarazzo, habilitó la circulación turística por microrregiones. Algunas localidades habían empezado a notar una leve reactivación gracias al reinicio de la actividad entre las distintas jurisdicciones de la provincia, pero todo eso ahora quedó en suspenso en la región sur. Esta semana, Villa La Angostura y Junín de los Andes debieron retroceder a fase 1 por el aumento en la cantidad de contagios, y esa decisión sanitaria paralizó por completo los viajes entre las ciudades que integran esa zona.

La aparición de casos de COVID-19 en esos dos municipios partió a la microrregión sur, compuesta, además, por San Martín de los Andes. Pese a estar en excelentes condiciones sanitarias, este destino también se quedó sin recibir pasajeros por la situación que viven Junín de los Andes y Villa La Angostura.

“La gente de San Martín no puede ir a ningún lado, porque las ciudades vecinas están en fase 1. No es que nosotros suspendimos el turismo en esa zona, sino que los viajes ahí se volvieron imposibles. No hay posibilidad de que funcione, pero porque dos de los destinos aumentaron las restricciones. El resto de las microrregiones se mantienen y siguen funcionando”, explicó Germán Bakker, subsecretario de Turismo de Neuquén, en diálogo con Mensajero.

¿Cuándo se reiniciará la actividad? En principio, eso depende pura y exclusivamente de los intendentes, quienes decidirán en función de la situación epidemiológica la fase en la que colocarán a sus municipios. Eso, por supuesto, condicionará el desarrollo de todas las actividades, incluido el turismo.

Si bien los viajes internos siguen habilitados en el resto del territorio, la realidad es que el freno en la zona sur, que congrega el mayor flujo de pasajeros, repercute negativamente en toda la provincia y prácticamente deja sin efecto el sistema de movilidad turística por microrregiones. El retroceso generó el repudio de una parte del sector en Villa La Angostura, en donde hubo manifestaciones en contra de las restricciones.