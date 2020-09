El encuentro giró en torno a la aplicación de la reciente ley de “sostenimiento y reactivación” del sector y a los reclamos que están efectuando los padres.

El viernes, representantes de la Defensoría de Turista -Defensoría del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Carlos Palmiotti-, se reunieron con representantes del Ministerio de Turismo de la Nación.

Por la cartera turística participaron Cecilia Díaz, Lorena Martinez y Ricardo Maldonado; y por la Defensoría del Turista Cintia Bruno, Mariela Saleh, Lorena Lavacsak, Florencia Dadic y Mercedes Adrogué.

El eje principal de esta cita, explicaron, estuvo focalizado en dialogar sobre algunos aspectos de la Ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad Turística Nacional, que fue aprobada por el congreso el miércoles pasado, y en particular sobre la futura reglamentación de la misma, más que nada pensando en el turismo estudiantil. En este sentido, los representantes del ministerio mencionaron que “hasta tanto no esté reglamentada no pueden anticipar datos concretos sobre su aplicación” y qué “dependen de lo que se disponga desde el Ministerio de Salud de la Nación”.

Desde la Defensoría del Turista, además, comentaron que presentaron los reclamos que les llegan: “La mayor cantidad provienen de destinos como Bariloche y Carlos Paz. El reclamo de los padres se está resolviendo mediante la reprogramación de los viajes de egresados”. Y agregaron: “También se trató el tema de devoluciones y reprogramaciones, aclarando que resulta muy difícil que se pueda proceder a las devoluciones por el estado crítico en que se encuentran las agencias, por lo que se está trabajando en las reprogramaciones. La mayoría de los viajes están previstos para octubre, noviembre y diciembre así que aún están vigentes y lo que se resuelva dependerá de cada destino y de las aperturas, las que por el momento no están claras”.

Asimismo, indicaron que Maldonado hizo hincapié en que no hubo muchos reclamos con respecto a los chicos que hayan quedado fuera de plan al no pagar las dos cuotas consecutivas, por lo tanto no cree que haya inconvenientes en lo vinculado con ese punto. Aunque, aclaró, que no creen que apliquen una devolución a los chicos que opten por no realizar el viaje.

“La política de las agencias es tener empatía con la falta de pagos y no están objetando los atrasos ni aplicando punitorios. A la fecha no hay denuncias en este sentido”, comentaron desde el Ministerio de Turismo y Deportes.

Por su parte, la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos del Turista, Cintia Bruno resaltó: “Para el regreso de estas salidas también hay que evaluar el panorama en cada provincia. Está todo en stand by, no es mala voluntad sino que es la situación que se está viviendo”.

Asimismo, remarcó que durante el encuentro desde la cartera turística les agradecieron por la labor que desarrollan. “Somos como un filtro para ellos porque informamos y asesoramos, de esa manera quizás se evita que ese reclamo llegue al ministerio”, puntualizó.

Con respecto a la ley recientemente sancionada, explicaron que desde el Ministerio de Turismo insistieron que habrá que esperar a la reglamentación y que por el momento se está priorizando la fuente de trabajo de las agencias, destacando la importancia de escuchar al turista y acompañarlo para buscar una solución.

Para cerrar, Bruno destacó que con el tema de las agencias también hablaron sobre los reclamos que tuvieron por Despegar pero además, dialogaron sobre los pasajeros que compraron sus tickets aéreos por agencias y que al no tener respuesta llamaban a las aerolíneas y ahí les decían que ya les habían devuelto la plata pero la agencia dice que no recibió nada. “Entonces queda el turista en el medio”, explicó.