Vanesa Crupnicoff, CEO de VIETUR, pasó por Charlas de Turismo y se refirió a la apuesta que hacen a favor de sumar herramientas tecnológicas e innovación.

Hace seis meses, cuando comenzó la cuarentena en Argentina, VIETUR fue una de las primeras operadoras mayoristas en detallar la manera en que se iban a manejar a futuro. “Desde un principio fuimos bastante amplios con las reprogramaciones y cancelaciones, la verdad es que las cancelaciones fueron muy pocas, creo que eso tiene que ver bastante con la flexibilidad”, explicó Vanesa Crupnicoff, CEO de VIETUR, durante el último capítulo de Charlas de Turismo, ciclo que Mensajero realiza semanalmente en su canal de Instagram.

Asimismo, indicó que ahora están con la segunda tanda de las reprogramaciones porque en marzo muchos habían tomado fechas de septiembre u octubre así que ahora nuevamente deben realizar el proceso. “Nosotros lo que ofrecimos desde un primer momento es que puedan cambiar hasta marzo de 2022, le dábamos la posibilidad de que puedan utilizar los mismos servicios que habían adquirido con ese operador u otro, les respetamos lo que pagaron e igual valor, siempre que sean de la cartera de VIETUR”, aclaró.

¿Cómo fue el trabajo con los agentes de viajes durante estos meses?

Somos un operador que está hace 35 años en el mercado, siempre del lado de las agencias y saben que pueden confiar en nosotros, estamos trabajando para que cuando volvamos a viajar puedan contar con nosotros y estamos pensando en qué más ofrecerles además de lo que ya preparamos. Agradecemos mucho a las agencias.

¿Estuvieron realizando capacitaciones?

En un primer momento empezamos con la repatriación de los pasajeros que habían quedado en el exterior, ayudando a las agencias en ese proceso, con la colaboración de los proveedores pudimos lograrlo sin ningún problema.

Luego comenzamos con las capacitaciones a través de EDUVIE, que no es una herramienta nueva, sino un programa de capacitación con el que contamos hace más de 30 años aunque las formaciones las hacíamos más esporádicas, no como ahora que realizamos tres por semana. Ya cumplimos 50 EDUVIES, todos tuvieron temáticas diferentes, vamos variando para que sean amigables.

Por otro lado, se dio también que antes de las presentaciones nuestros comerciales son quienes dan la bienvenida a las capacitaciones y los asistentes, que son de todos los países, se conectan y empiezan a contar en que situación está cada uno, además de anécdotas de viajes, quedó como una previa.

¿Esto de formar comunidad se ve reflejado en otro espacio?

Nosotros tenemos la comunidad VIETUR que se creó hace más de cuatro años, hoy tiene más de 4 mil agentes de viajes. Es un espacio en el que pueden capacitarse jugando, contestando trivias y van sumando puntos por participar. Ya hay cientos de agentes que canjearon premios, la verdad es que sigue creciendo y teniendo movimiento.

En este contexto de la nueva normalidad, ¿planean incorporar alguna implementación?

Hace poco presentamos el Departamento Turismo Nacional, pero fue como una casualidad no lo empezamos específicamente para este momento -al parecer cuando todo se reactive los viajes de cercanía y de turismo nacional van a ser los primeros en funcionar-. Pero, no es que lo largamos por esto, tal vez lo apuramos un poco pero en realidad es un proyecto que veníamos armando hace más de un año. Cuando empezamos a tomar contacto con los operadores locales nos dimos cuenta de que tener 30 años de trayectoria en el mercado es algo que suma mucho, porque nos conocían a pesar de que no trabajábamos habitualmente con ellos, nos mostraban su interés y eso nos entusiasmó y nos dio un incentivo más

¿Tiene algún rasgo característico?

Lo que nosotros siempre tuvimos en mente era armar un departamento de turismo nacional distinto, no queríamos ir por los productos clásicos y tradiciones, que por supuesto los tenemos. Por ahora pudimos presentar sólo una parte y no todo los que nos gustaría porque la situación no está dada como para que esté a disposición lo que nosotros queremos tener porque no hay tarifas, no hay vuelos, pero sí pudimos marcar la tendencia de lo que queremos ofrecer que es viajes con sentido. Hay una línea de productos determinados por el tipo de viaje que quiere hacer el pasajero y no por el destino, hay distintas opciones como viajes en familia, Fly & Drive, o turismo religioso que es nuestra especialidad en lo internacional ahora lo vamos a llevar a lo nacional, entre otros.

Es ir más ir por el motivo del viaje y luego sugerir el destino.

En cuánto a tecnología, ¿con qué herramientas están desarrollándose?

Newton ya tiene dos años, es nuestro buscador y reserva de paquetes, circuitos y excursiones. Muchas agencias ya vienen trabajando con él y creo que de ahora en más se van a sumar otras porque no creo que después de esto se vuelva a trabajar con los manuales, me parece que si ya se venía dejando de utilizarlos, aunque muchos los seguían prefiriendo, creo que nos les va a quedar otra que empezar a utilizar herramientas tecnológicas. Los circuitos de todos los operadores están cargados ahí, todos tienen confirmación inmediata, es muy fácil la búsqueda, es una gran ventaja y cuando muchos más lo empiecen a usar enseguida van a notarlo. En eso creo que un poco llevamos la delantera, Newton está más que probado.

Además tenemos Mi gestión, que es el sistema de contacto con las agencias de viajes ya que están conectadas las 24hs con nosotros. Ahí pueden ver todas las operaciones en tiempo real desde cualquier dispositivo. Creo que este período en el que estamos trabajando desde nuestras casas ayudó a ver el valor de todas estas herramientas porque las agencias desde ahí pueden chequear sin estar en la oficina, lo tienen a mano y después de esto no me caben dudas de que lo van a utilizar mucho más.

¿Qué representa VIETUR en tu vida?

Yo tenía 18 años cuando entré, pasé por todos los sectores, la empresa no era sólo de Alberto, mi papá, fui viendo todos los cambios. Cuando ingresé todavía estaba el Telex, para el BSP recibíamos las planillas que eran esas sábanas que la entendía solamente uno en la oficina, hoy las bajamos y las comparamos con el sistema back office y es sólo un minuto chequearlas. O las reservas, que había que hacerlas por teléfono y estar horas esperando. Creo que los cambios son rapidísimos y después de que reactivemos serán muchos más los tecnológicos, nosotros estamos preparándonos para eso. Más allá de lo malo que está pasando este año, lo bueno es que uno puede valorar todo el equipo que tiene atrás, se pusieron todo al hombro. VIETUR está pensada para tener futuro y vamos a seguir apostando a eso. La idea es seguir por otros 35 años más, vamos a superar esta crisis como lo hemos hecho con otras.

Para cerrar, dejó un mensaje para los agentes de viajes: “Agradecemos la confianza, sigan apostando a esto porque tarde o temprano se reactivará y cuando eso pase volveremos a las ventas que teníamos y a seguir viviendo de esto que nos gusta. Juntos saldremos adelante”.