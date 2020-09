Estos dichos corresponden a Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, al referirse a los vuelos comerciales que aún no se reanudaron.

Luego de que presentaran las cifras del último mes, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emitió un comunicado en el que vuelven a poner el alerta sobre la situación en la región respecto de la reactivación aérea.

En este contexto, el vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, explicó que desde el punto de vista de la industria les preocupa que el país se convierta en otra Venezuela, que a lo largo de los años ha pasado de ser uno de los mercados clave de la aviación en el continente a tener ahora una conectividad internacional muy limitada.

“El hecho de que varias aerolíneas internacionales ya hayan tomado la decisión de no regresar una vez que se levanten las restricciones, muestra la falta de confianza en el mercado. La continua postergación por parte del gobierno reducirá aún más la conectividad internacional del país”, remarcó.

Asimismo, indicó que en muchos países de América Latina y el Caribe se acercaron ahora al medio año de suspensión de las operaciones: “No generar ingresos y tener que seguir cubriendo los costos durante un período de tiempo tan largo es una lucha por sobrevivir para cualquier industria. Necesitamos urgentemente que los gobiernos colaboren con nosotros en la reanudación de la aviación, ya que ello contribuirá en última instancia a reforzar las economías y apoyar los medios de vida”.

Finalmente, explicó que Argentina es ahora el mayor mercado de la región donde la aviación sigue suspendida. “La industria ya no puede aceptar más aplazamientos de las fechas de reapertura. Necesita que se aclare cuanto antes cuándo van a poder reanudarse los vuelos, especialmente porque ya están en vigor todos los protocolos de bioseguridad. LATAM Argentina ha cesado sus operaciones y tres aerolíneas internacionales -Air New Zealand, Emirates y Qatar Airways- han anunciado que no reanudarán sus vuelos a la Argentina, lo que afectará negativamente a la conectividad del país una vez que se reabran las fronteras”, concluyó.