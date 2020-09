Las líneas aéreas trabajan junto a ANAC en la creación de CLARA, un espacio para unificar fuerzas y pelear juntas por sus intereses comunes.

Las aerolíneas con capitales nacionales o que tengan la mayoría de su paquete accionario en manos de argentinos comenzaron a trabajar fuertemente en una iniciativa que surgió hace pocos días durante una reunión con Paola Tamburelli, titular de ANAC. Se trata de la creación de la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina (CLARA).

¿Cuál será el objetivo de este nuevo espacio? En principio, unificar criterios y fuerzas para negociar los intereses comunes y hacer frente como bloque a la post pandemia para asegurar que todas las compañías puedan mantener sus operaciones.

“Esta primera reunión fue la fundacional, aún no hay una formalidad. Quedamos en volver a reunirnos para oficializar el vínculo y comenzar a trabajar en distintas mesas de trabajo. No hubo más que eso y el encuentro no se produjo con la intención de conformar la cámara. De esa reunión surgió el planteo y todos estuvieron de acuerdo”, le dijeron a Mensajero desde Aerolíneas Argentinas. La intención de todas las partes es volver a juntarse antes de fin de mes para seguir avanzando.

Las firmas que integrarán la cámara son Aerolíneas Argentinas, Andes, Avian, LASA, Flyest y American Jet.

“ANAC apoya esta iniciativa, ya que tener una única voz de las líneas aéreas argentinas ayuda no sólo a promover las sinergias entre ellas, sino que también favorece un intercambio más fructífero de ideas y experiencias para articular acciones que den respuesta tanto a sus necesidades como a las de la autoridad aeronáutica”, sostuvo Tamburelli.