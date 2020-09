Travel Rock informó que desde el 15 de septiembre cambiarán las fechas que tenían estipuladas. Adrián Manzotti, responsable de Turismo Estudiantil en FAEVYT, explicó que las compañías están a la espera de lo que suceda en octubre.

Varios meses atrás, distintos representantes del segmento de turismo estudiantil anticiparon reprogramaciones para septiembre y octubre de 2020 respecto a las fechas de los viajes de egresados a Bariloche y a otros puntos del país que también fueron elegidos por los jóvenes de cara al cierre del ciclo académico.

Una de las firmas que ayer hizo pública la reprogramación fue Travel Rock, que a través de sus redes sociales confirmó que a partir del 15 de septiembre comenzarán a trabajar para cambiar las fechas paulatinamente.

“Como les manifestamos en nuestra anterior comunicación y en consideración a la situación que se preveía en aquel momento, comenzamos a trabajar en la reprogramación de los viajes a partir del 15 de septiembre, fecha que fue señalada en línea a lo que se imaginaba para ese entonces, y que el inicio de los viajes podría estar dado 30 o 40 días posteriores a partir de la fecha del reinicio de las clases del año 2020”, remarca el inicio del comunicado firmado por Claudio Catalano, presidente de Travel Rock.

“En vista a la situación actual, y cumpliendo con lo indicado por las autoridades correspondientes, procedemos a reprogramar en forma tentativa las salidas para el jueves 22 de octubre de 2020. De iniciar los viajes en esa fecha, lo estaremos comunicando a partir del día viernes 9 de octubre, y lo mismo si fuera necesario una nueva reprogramación”, agrega el escrito.

Adrián Manzotti, responsable de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), dialogó con Mensajero y aclaró cómo es el panorama en todas las firmas que se dedican a este segmento puntual: “Todas las empresas fueron comunicando que en septiembre no se viaja y están a la espera de lo que va a pasar en octubre. Estamos yendo paso a paso mientras aguardamos para que se reanuden las clases presenciales. En el caso puntual de Travel Rock, iba a dar a conocer las fechas antes del 10 de septiembre. Al determinarse precisamente que este mes no se iba a poder viajar, ahora lo que está haciendo es postergar hasta octubre”.

Al momento de ser consultado sobre la angustia que viven las familias y las empresas que no pueden trabajar con normalidad, Manzotti reconoció que “los tiempos son una de las principales preocupaciones”. “Lo primero es la seguridad y hay que ver cómo va transcurriendo todo esto. Nunca vamos a poner en riesgo la salud de un pasajero. Hoy por hoy no hay ningún transporte habilitado para poder hacer un viaje de egresados. Desde FAEVYT insistimos en que hasta que no empiecen las clases presenciales y no estén establecidos los protocolos no vamos a poder ir a ningún lado”, sumó.

“Hay que seguir esperando, no hay otra alternativa. Estamos en permanente comunicación con las aerolíneas y los distintos medios de transporte pero hasta ahora no hay novedades”, concluyó.