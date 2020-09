El número, que se desprende del informe mensual elaborado por IATA, sigue siendo alarmante, aunque se registró una leve mejoría con respecto a junio.

El mercado aerocomercial continúa golpeado a nivel mundial. Las restricciones a la movilidad, el cierre de fronteras, la prohibición del turismo y la imposibilidad de controlar la pandemia en la mayoría de los países hacen que recuperar el tráfico aéreo sea prácticamente una misión imposible. Ese escenario volvió a repetirse en julio, cuando se produjo una caída interanual en la demanda de pasajeros del 79,8%.

El dato fue arrojado por IATA en su informe mensual. No obstante, desde la asociación que nuclea a todas las aerolíneas del mundo aclararon que el número representa una leve mejoría con respecto a la baja de 86,6% registrada en junio. La explicación de este pequeño progreso se puede encontrar en el reciente desarrollo de los mercados domésticos de China y, principalmente, de Rusia, en donde la caída fue muy baja (17,7% contra el 58% del sexto mes del año).

📊 Although July 2020's global passenger demand figure of -79.8% are somewhat better than last month's, it was mainly driven by the domestic market.

International markets still showed little change with a 91.9% drop as compared to July 2019.

👉 https://t.co/a3AXOeqy1a pic.twitter.com/wQb5nyhlwG

— IATA (@IATA) September 1, 2020