La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de sostenimiento y reactivación tras una jornada llena de tensión. Juntos por el Cambio no participó y dice que irá a la Justicia.

Fue una jornada repleta de tensión, polémica e incertidumbre en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras ocho horas de reunión en la Comisión de Labor Parlamentaria para encontrar un consenso en torno al protocolo para sesiones remotas, la sesión se pospuso tres veces y recién se llevó a cabo cerca de las 20. El interbloque de Juntos por el Cambio se negó a aceptar la renovación del protocolo por otros 30 días y pidió sesionar de manera presencial. Si bien no hubo acuerdo a raíz de la postura de este sector de la oposición, el debate tuvo lugar y, finalmente, se le dio la media sanción que le faltaba al proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, con 127 votos afirmativos y dos abstenciones de los legisladores del Frente de Izquierda.

Más allá de eso, ahora resta saber si el conflicto político desatado ayer podría complicar la puesta en marcha de la ley. Es que apenas finalizó el largo cónclave en la comisión, Juntos por el Cambio anunció que irá a la Justicia para impugnar la sesión por entender que se desarrolló bajo la modalidad telemática sin tener el pleno consentimiento de los integrantes de la cámara. “Si nosotros permitimos que el Congreso viole los reglamentos y no hacemos nada, sería una catástrofe a futuro”, le explicó a Mensajero uno de los diputados de ese espacio. En ese caso, podría haber una marcha atrás y la ley de asistencia al turismo debería volver a discutirse. “Si judicializan esto dejarán sin ley a hoteleros, comerciantes y gastronómicos”, advirtió Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

El oficialismo decidió avanzar igual con el debate, aduciendo que había consenso con respecto al protocolo. “Uno de los bloques no llegó a un acuerdo para sesionar telemáticamente. Quieren sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria. En este momento hay quorum en el Congreso. A veces el consenso supone unanimidad y a veces una mayoría”, argumentó el presidente de la HCDN. En tanto, el interbloque que agrupa al PRO, a la UCR, a la Coalición Cívica y a otros partidos decidió sentar bajo protesta a sus diputados (sin dar el presente) en las bancas durante la sesión, de la que sí participaron los otros espacios políticos a través de una videoconferencia.

Minutos antes del inicio, Massa le envió un mensaje claro a la industria: “Les quiero transmitir tranquilidad a los operadores turísticos. Hoy van a tener ley. Quiero invitar a Juntos por el Cambio a que mire hacia adentro. Nuestra responsabilidad es darle leyes a Argentina y la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento del parlamento”. Por su parte, la legisladora Mónica Frade, durante el debate previo al tratamiento, le advirtió al oficialismo que cuiden a los beneficiarios de las normas votadas ayer porque “son leyes que están viciadas”.

Lamentablemente luego de ocho horas de debate no se pudo llegar a un acuerdo con el FdT. Ofrecimos dos alternativas , fueron rechazadas.

Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de JxC diciendo que a este método que no pic.twitter.com/AggQ96fRW1

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 1, 2020