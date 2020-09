El grupo reabrirá sus establecimientos en Riviera Maya el 2 de octubre y en Punta Cana el 19 de noviembre.

Palladium Hotel Group anunció el inicio de la reaperturaoficial de sus hoteles Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Hotels en Riviera Maya a partir del 2 de octubre. De esta manera, invita a los viajeros a disfrutar de sus vacaciones en la exuberante zona de costa del Caribe mexicano. Para la reanudación de las actividades, el grupo elaboró un protocolo de seguridad e higiene, implementando nuevos procedimientos tecnológicos como reservas en línea en restaurantes y actividades, así como también el check-in de forma virtual, con el objetivo de maximizar el distanciamiento social.

Palladium cuenta con certificación internacional y sellos que avalan sus medidas sanitarias, con las que se plantearon estar alineados con las normativas y recomendaciones de los organismos más especializados en la materia, como Clean & Safe certificación de SGS, Process SGS, Stay Safe Plus Insurance Europ Assistance (Covid Care Guarantee by InterMundial) y Safe Travels by World Travel & Tourism Council certificación del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.

Por otro lado, la cadena abrirá sus hoteles en Punta Cana a partir del 19 de noviembre, completando todas sus reactivaciones en América, donde las propiedades Imbassaí (Bahía, Brasil), Costa Mujeres (Cancún, México), Riviera Nayarit (México) y Montego Bay (Jamaica); que se encuentran funcionando desde principios de julio con nuevos protocolos enfocados en seguir brindando seguridad a sus huéspedes.

Así, el cronograma de reaperturas será:

Riviera Maya, México

2 de Octubre, 2020 – TRS Yucatán Hotel.

2 de Octubre, 2020 – Grand Palladium White Sand Resort & Spa.

2 de Octubre, 2020 – Grand Palladium Colonial Resort & Spa.

2 de Octubre, 2020 – Grand Palladium Kantenah Resort & Spa.

Punta Cana, República Dominicana

19 de Noviembre, 2020 – TRS Turquesa Hotel.

19 de Noviembre, 2020 – Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa.

19 de Noviembre, 2020 – Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa.

19 de Noviembre, 2020 – Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino.

18 de Diciembre, 2020 – TRS Cap Cana Hotel.