La Unión Comercial e Industrial de la provincia envío una carta al gobernador en la que hace un llamado de atención sobre las últimas restricciones.

En las últimas horas, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) emitió un comunicado en el que piden por el regreso del turismo interno y que se permita el transporte aéreo y terrestre.

De esta manera, hacen hincapié en las cifras de la Organzación Mundial del Turismo que se refieren a la pérdida de empleos en América Latina y, específicamente, en Argentina. “Los viajes y el turismo constituyen un sector que emplea mucha mano de obra, pero se encuentra hoy entre los más amenazados, con puestos de trabajo en peligro en toda su cadena de valor. El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis. Desde la mayor aerolínea hasta el más pequeño hotel en una comunidad rural, el sector se ha detenido. El impacto es tanto económico como social, y afecta a los medios de vida de los trabajadores y proveedores de turismo y transporte, así como de sus familias y a comunidades enteras”, remarcaron.

Asimismo, remarcaron que ante este panorama mundial y local los empresarios no pueden menos que azorarse y pedir a las autoridades el auxilio necesario para poder sobrevivir: “Frente a la inadecuada respuesta recibida de parte de las autoridades nacionales en el reclamo de préstamos a bajo interés y a largo plazo para poder enfrentar nuestras obligaciones, no podemos menos que solicitarles que permitan el turismo interno y autoricen los vuelos de cabotaje e internacionales y el transporte terrestre”.

Por otro parte, también remarcaron la necesidad de que se declare la Emergencia Económica para el sector.

“No podemos vivir sin trabajar, nuestras familias no pueden comer si no trabajamos. No podemos sostener nuestras instalaciones, pagar nuestros servicios, impuestos, abonar los sueldos de nuestros colaboradores ni cumplir con nuestras obligaciones si no trabajamos”, concluye el comunicado.