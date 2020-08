Federico Scremin, presidente del EMTUR, charló con Mensajero acerca de sus expectativas con respecto a una posible reapertura turística en el verano.

Hace algunas semanas, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó que habrá temporada de verano en todos los destinos turísticos del país. Con una serie de protocolos como punto de partida, el anunció generó alivio en aquellas ciudades que ven en las vacaciones estivales una posibilidad de recuperarse económicamente, luego de un año en el que la pandemia golpeó de manera contundente a la industria. Tal es el caso de Mar del Plata, una de las localidades más concurridas por los argentinos en épocas en que sólo esperan reposar a orillas del mar. Federico Scremin, presidente del Emtur, le contó a Mensajero cuáles son sus expectativas.

¿Cómo se preparan para la temporada de verano?

Estamos en contacto con las distintas cámaras vinculadas al turismo desde el comienzo de la pandemia. Actualmente, a partir de las declaraciones de Matías Lammens, vemos que hay una idea de reapertura de cara a la temporada. En ese sentido, estamos avanzando con los protocolos ya existentes que vienen desde el Ministerio y terminando de definir algunos más particulares, como los correspondientes a los balnearios. Acá tenemos la ventaja del acceso por auto y de que hay una gran cantidad de gente que cuenta con un segundo hogar en la ciudad, pero tenemos que tener la mente puesta en todo lo que respecta a los protocolos, para cuidar por un lado a toda la ciudadanía de Mar del Plata y después a todos los que se puedan acercar, sabiendo que la gente, cuando se reactive el turismo, va a estar buscando destinos seguros, así que nosotros trabajamos para serlo.

¿Cómo van a controlar el caudal de gente en una ciudad que suele explotar en verano?

Va a hacer falta mucha responsabilidad tanto de la gente de Mar del Plata como de quienes se acerquen. Así como hoy les pedimos que usen tapabocas o que se higienicen las manos con alcohol en gel, también va a haber mucha insistencia con lo que respecta a distanciamiento en lugares como las playas. Por otro lado debemos difundir y fomentar la gran cantidad de kilómetros de playa que tiene Mar del Plata, desde la zona norte hasta el sur, de forma tal de poder aprovechar esa extensión y que no haya la aglomeración que suele haber en ciertos balnearios céntricos. En ese sentido, va a haber un trabajo de concientización. Tenemos que mancomunarnos con Nación y Provincia de cara a lo que va a ser la temporada no sólo en Mar del Plata sino también en toda la costa. Va a ser una temporada diferente, pero que creemos que así como la gente está entendiendo la importancia en distintas actividades económicas, lo va a hacer también a la hora de ir a una playa de la ciudad.

Actualmente, hay mucha gente que tiene miedo de viajar, ¿planean un cambio en las estrategias de promoción con respecto a épocas anteriores?

Para nosotros, la prioridad es la salud. Es una ciudad de más de 700 mil habitantes. Nosotros no podemos descuidar la situación epidemiológica de Mar del Plata. Lo que uno espera, así como lo ha dicho Lammens, es que de acá a los meses de verano la situación mejore en todo el país, que hoy estemos llegando a los picos y que a partir de ahora esto baje para que entonces, al momento en que el turismo se reactive, estemos teniendo un panorama muy diferente al de hoy. Por supuesto que es imposible hoy predecir cómo va a ser la situación en noviembre o diciembre. Es lo que uno espera y en base a eso se trabaja. Hoy, el turismo en la provincia de Buenos Aires está prohibido y es entendible por la situación actual. Entonces uno entiende que haya una parte de la ciudadanía que considera que no es momento para reiniciar la actividad, pero con el correr de los meses, si esta situación mejora, así como se han reactivado otras áreas como la gastronomía, se podrá ver la posibilidad con los protocolos necesarios, de reabrir el turismo. En la ciudad, representa muchas oportunidades laborales y es parte importante de la economía. Eso se va a poder reabrir en la medida que evolucione la situación y mejore considerablemente.

La posible obligatoriedad de que el público se someta a un hisopado para entrar a la ciudad generó mucha polémica. ¿Esa postura sigue en pie?

Eso se va a ver en el momento en que se reactive el turismo. El intendente (Guillermo Montenegro) se refiere a que hoy es la forma que existe, no para el turismo, porque está prohibido, pero sí para casos de fuerza mayor o cuestiones de trabajos esenciales. Dependiendo del panorama del país cuando se reinicie la actividad, veremos qué es lo que va a ser necesario, de forma tal de no descuidar la situación epidemiológica. Hay que ver también si hay avances a nivel provincial y nacional en cómo se va a coordinar este movimiento de personas entre ciudades. Tengamos en cuenta que en septiembre iban a retornar los vuelos regulares y ya sabemos que no va a suceder. Por otro lado, todavía no está habilitado el transporte en micros. Entonces es difícil hoy predecir cómo va a tener que ser el movimiento de personas entre ciudades de acá al verano. Lo iremos viendo con el correr de las semanas y seguramente se trabajará con los municipios de la Costa Atlántica. Porque no es sólo Mar del Plata el que puede recibir una cantidad importante de personas.

¿Va a haber una política para controlar el tema de los precios en la ciudad?

Con respecto a eso, nosotros lo que solicitamos a las cámaras, no sólo a la de balnearios, sino a todas en general, es que las actualizaciones de precios estén por debajo de la inflación. Esto es lo que ha sucedido el verano pasado y gracias a eso hemos tenido una muy buena temporada. Sabiendo también que este es un año difícil en lo económico, por lo que lo más inteligente sería que los precios se adapten a esa realidad. A su vez, estamos a la espera del avance del Programa de Preventa Turística promovido por el Ministerio de Turismo y Deportes, que puede ser útil e importante al momento de promocionar la próxima temporada, por los beneficios que puedan tener los argentinos que adquieran sus estadías o sus paquetes en la ciudad.

¿Cuáles son las preocupaciones del sector privado en este contexto?

Desde el Emtur, mantenemos reuniones de Directorio mensuales con todas las cámaras vinculadas al turismo, pero también tenemos un contacto permanente con ellos. Están expectantes de ver cómo evoluciona la situación en el país. Pensemos que Mar del Plata no sólo tiene turismo en el verano. El año pasado llegaron ocho millones de personas a la ciudad, de las cuales, cerca de cinco millones vinieron en meses de marzo a diciembre. Eso tiene que ver con el turismo de reuniones, distintos eventos, fines de semana largos y vacaciones de invierno. Desde mediados de marzo, eso no está funcionando, por lo cual la pérdida que está teniendo el sector vinculado al turismo ya es enorme al día de hoy. Por eso, ellos tienen la expectativa de que con la mejora de la situación epidemiológica se pueda reactivar de cara al verano. Entienden que hoy todavía no es el momento y están en conjunto con nosotros analizando los distintos protocolos y viendo cómo adaptarse a esta nueva realidad. Siempre a la expectativa de que pueda haber una reapertura en el futuro.

¿Ven con optimismo la posibilidad de reabrir?

Esto es como anunció Matías Lammens. Uno tiene la expectativa de que haya una temporada diferente, con protocolos, entendiendo que la gente, después de este año difícil y especial, quiera tomarse unos días y hacerlo dentro de su país, en algún lugar que esté cerca, que llegue con el auto, que conoce y que siente que es seguro. En ese sentido, Mar del Plata, como tantas otras ciudades, es una buena alternativa para muchos argentinos. Vemos también en las redes sociales, a través de la gente que nos escribe, las ganas que existen de poder venir a la ciudad. Nosotros tenemos que esperar y ver que esto sea seguro para los marplatenses y la gente que llegue.