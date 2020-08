En diálogo con Mensajero, Janet Ayala Díaz, consejera de la Oficina de Turismo de Cuba para el Cono Sur, admitió que la próxima feria será un encuentro de gran relevancia en 2021.

– Recientemente se confirmó la postergación de FITCuba para 2021. ¿Qué los llevó a tener que optar por hacer la feria el año que viene?

-La decisión fue anunciada por Manuel Marrero Cruz, el primer ministro de nuestro país, junto con Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo de Cuba. Esperábamos que tal vez se realice en el último cuatrimestre o a fin de año, pero fue una decisión sabia porque era la 40ª Edición y eso significa que sea un acontecimiento relevante, con una participación muy superior a ediciones anteriores.

– ¿Por qué es tan importante FITCuba?

-Sin dudas, es el principal evento del sector turístico porque constituye su bolsa comercial, a la que asisten los principales tour operadores que comercializan el destino a nivel mundial. A raíz del contexto que se atraviesa actualmente, se posterga para el año que viene, justamente por el impacto que pretende tener en la concreción de nuevas operaciones y contratos comerciales, así como el lanzamiento de más productos, por lo que a futuro habrá importantes beneficios. La edición 40 de la Feria constituirá un evento marcado en el recuerdo de sus participantes.

– ¿Con qué se va a encontrar el público?

– La sede de FITCuba es Varadero, principal producto de sol y playa de la isla, por lo que el gran objetivo es relanzar al mercado internacional un destino turístico renovado al mostrar nuevas instalaciones de recreación. A su vez, el Centro de Convenciones Plaza América, sede oficial del evento, fue totalmente restaurado con nuevos servicios y una alta tecnología instalada.

– ¿Cuál es la situación que atraviesan sus mercados principales?

– Aún hay rebrotes en países europeos, y los emisores de América Latina todavía no tienen una situación estable o controlada respecto a la pandemia. Indudablemente iba a impactar en la participación del público que habitualmente recibimos. De todas formas, tendremos más tiempo para presentar nuevos productos, con mayor responsabilidad, con servicios más higiénicos y más seguros. Estoy segura que la 40ª Edición de FITCuba será un punto de encuentro importante en 2021.

– Algunos medios locales hablaron de ciertos «protocolos light» que se están implementando en Cuba. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?

– No, al contrario, no coincido para nada. De hecho Cuba ha implementado un protocolo de medidas higiénicas y sanitarias a través de la bioseguridad en todos sus procesos turísticos. Se tuvieron en cuenta todos los parámetros e indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). En primera instancia, Cuba no exige un certificado de salud porque a todos los pasajeros les realiza un PCR en tiempo real y gratuito a su llegada a los aeropuertos. Precisamente esta medida nos permite controlar el flujo de turistas y el estado de cada uno de ellos. En segunda instancia, en todas las instalaciones turísticas hay un médico, una enfermera y un epidemiólogo para contrarrestar no solo cualquier eventualidad clínica, sino para garantizar y monitorear el cumplimiento de cada una de las normativas que se han dispuesto. Por otra parte, se han desarrollado 18 protocolos nacionales para enfrentar el COVID-19, lo que garantiza contrarrestar la pandemia en nuestros pacientes con buenos resultados.

– Incluso, Cuba siempre fue un modelo a seguir en lo que refiere a Salud…

– Exacto. De hecho, se registró la primera vacuna a la que denominaron «Soberana 01», que justamente es el antídoto cubano contra el coronavirus. Hay expectativas sobre sus resultados, y ayudaría muchísimo al país en lo que refiere a la independencia tecnológica.

– ¿Hay alguna estadística que te haya sorprendido para bien a pesar de la pandemia?

– Por supuesto que sí. En los primeros 12 días de agosto, Cuba ha alojado en sus instalaciones, por ejemplo en Varadero, más de 62.000 turistas nacionales. Otro dato a tener en cuenta: desde el 1º de julio, Cuba tomó la decisión de abrir al turismo internacional toda la Cayería Norte, como el archipiélago Jardines del Rey y Cayo Santa María, así como Cayo Largo del Sur.

– ¿En qué estado se encuentra la conectividad aérea?

– La salida de AVIANCA y de LATAM de Argentina nos dificultó bastante porque tenemos 14 frecuencias semanales menos. Sin embargo, hoy tenemos un empeño mucho mayor en garantizar o incrementar la conectividad con el destino. Una de las prioridades está en Cubana de Aviación, con un vuelo directo a Cayo Coco desde Buenos Aires. Estamos trabajando también con Copa, una línea muy popular aquí en Argentina, que conecta con tres destinos muy importantes como La Habana, Villa Clara y Holguín. Seguramente habrá novedades muy pronto, ya que estamos en proceso de intercambio y conciliaciones con otras líneas aéreas que podrían llegar a Cuba en 2021.

Los hoteles, suspendidos

A raíz de un comunicado que emitió el Ministerio de Turismo de Cuba, dado el paso de la Tormenta Tropical Laura en el Caribe, las reservas quedaron sin efecto hasta nuevo aviso a raíz de las condiciones climatológicas.

«Se ha decidido suspender las reservaciones de alojamiento y excursiones, en hoteles y bases de campismo, de todo el país, a partir de hoy, 24 de agosto del 2020. Por lo anterior, todos los afectados pueden posponer su reserva, para cuando decidan. Según disponibilidad, los que no se decidan por esta opción, se les reintegrará el 100 por ciento del valor de su reserva. Deben de ponerse en contacto con las Agencia, hotel o buró de Campismo donde realizó la reserva, después que se reanuden en Fase Recuperativa», aclara el comunicado.