Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, participó de Charlas de Turismo y se refirió al apoyo recibido por parte del Gobierno colombiano y las acciones para reactivar.

«El confinamiento ha sido muy duro, ya vamos cinco meses largos que estamos trabajando desde casa. Unos días tuvimos la posibilidad de reabrir la oficina de ANATO pero en dos oportunidades la alcaldesa de Bogotá volvió a establecer aislamientos obligatorios, así que hasta el 31 de agosto estaremos de esta manera. Creo que ha sido una experiencia para todos». Así iniciaba el capítulo de ayer de Charlas de Turismo, la iniciativa que Mensajero lleva a cabo cada jueves en su cuenta de Instagram. La que habla es Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), además es la vicepresidenta de Foro Latinoamericano de Turismo (FOLATUR) y tiene el mismo cargo dentro de la WTAAA, la asociación que reúne a los gremios de agencias de viajes a nivel global.

¿Qué rol cumplió ANATO en la negociación con el Gobierno para obtener más beneficios para el sector?

Fue muy importante. En marzo, antes de que supiéramos que íbamos a tener el aislamiento preventivo y viendo lo que estaba pasando en Europa y que iba a llegar a América Latina, nos reunimos con el ministro de Comercio, Industria y Turismo e hicimos unas peticiones y lo más importante es que no sólo pedimos para las agencias de viajes sino para todo el sector. Soy una persona que considero que si todos estamos unidos y trabajamos por los mismos intereses juntos podemos sacar provecho de lo que estamos haciendo. Creo que esta fue una muy buena labor público- privado y entre los gremios, lo que nos ha llevado de alguna manera a tener beneficios. En principio pedimos al presidente de nuestro país, Iván Duque, a través del ministro aplazar algunos pagos tributarios que nos preocupaban muchísimo, el tema del personal -que pudiéramos suspender si la situación se extendía en el tiempo-. Nosotros lo pensamos a largo plazo y se dio. Esa misma noche, el presidente comunicó a todos los colombianos que el turismo era el primero en verse afectado y por eso salía con esas medidas específicas. Ya en ese momento decíamos que era el último que se iba a recuperar pero, por lo menos yo, no me imaginaba que después de cinco meses íbamos a seguir en esa situación.

¿Qué solicitudes hicieron en aquel momento?

En principio pedimos aplazamiento de los pagos parafiscales que son los aportes que hacemos al fondo nacional de turismo que es de donde obtenemos recursos para infraestructura, capacitaciones y también para la promoción internacional. También solicitamos que nos aplazaran el IVA, apoyo en la nómina para los empleados que teníamos y el aplazamiento de todos los impuestos. Después ya fuimos pidiendo temas más puntuales, como rentas, beneficios para el sector y algo que fue muy importante es que hicimos mucho énfasis en los paquetes turísticos y en cómo podíamos hacer las devoluciones. Creo que las agencias de viajes somos las únicas en Colombia que tenemos la devolución de tickets y de paquetes en vouchers y en bonos. No lo hacemos en efectivo porque se hace muy difícil tener la devolución pero sabemos que hay que respetar al consumidor. Ese fue el máximo beneficio que nos ha dado el Gobierno, porque nos apoyó en tickets y en paquetes de manera que se pudo devolver en bonos para ser tomados más adelante cuando ya podemos tener una reactivación.

Pensando en el futuro… ¿se proyecta implementar algún beneficio más?

Como sabemos que vamos a arrancar la reactivación nacional antes que la internacional, le pedimos al gobierno que pudiéramos viajar a menor costo. En Colombia, el IVA es del 19%, entonces logramos que bajara al 5% hasta diciembre de 2021. Y otra medida importante es que el IVA estará excluido de los paquetes turísticos hasta diciembre de 2020.

¿Hay algún punto que les haya quedado pendiente?

En esas solicitudes pedimos al Gobierno que nos apoyara con préstamos para las agencias de viajes. Se implementó a través del Fondo Nacional de Garantías, el Gobierno puso una garantía del 9% a través del sistema financiero, pero la mayor queja que podemos encontrar en este momento es que no todas las agencias tuvieron acceso. Sin embargo, esta medida se tomó pensando en que íbamos a tener la reactivación en julio o agosto y resulta que las cosas se han extendido un poco más, entonces lo que dicen ahora en el sector turístico es que no pueden endeudarse más porque no tienen ventas y la recuperación va a ser muy paulatina.

De cara a la nueva normalidad ¿están pensando estrategias para sumar oferta?

Tenemos una plataforma que se llama todoslosdestinos.com allí se pueden encontrar paquetes turísticos de las agencias de viajes. En este momento tenemos más de 800 opciones y con miras de impulsar esa plataforma y de tener un portfolio más amplio la semana pasada tuvimos la primera rueda de encadenamiento virtual, además de las agencias de viajes invitamos a los hoteles, algunos parques y empresas de tecnología. Tuvimos 1850 citas activas durante dos medias mañanas, nos pareció una cifra muy importante, el interés por hacer negocios y tratar de reactivar fue impresionante. Queremos repetir antes de fin de año y esperamos que para ese momento tengamos conectividad área nacional e internacional.

¿En qué situación se encuentra la activación de los vuelos?

Ha sido tanta la presión del sector turístico al Gobierno nacional y a los Gobiernos locales -porque aquí en Colombia se ha dejado mucho a la libertad a cada mandatario local para que tomen sus propios riesgos y decisiones- para la apertura de los vuelos. Al ver la situación económica y la que está afrontando el sector turístico se aprobaron unos vuelos piloto que es un trabajo titánico de nosotros, yo me reúno con cada uno de los alcaldes, de la mano de los hoteleros y de las aerolíneas insistiendo para que pidieran la solicitud para poder arrancar. Se comenzó hace tres semanas con la ruta Cúcuta/Bucaramanga con aviones de 30, 35 personas pero que ha dinamizado esa zona. Esta semana se inauguró Medellín, que para nosotros es un hub importante, pero no se ha podido iniciar con Bogotá y ese ha sido un pedido muy insistente a la alcaldesa porque es donde tenemos el 60% de la conectividad aérea, es muy difícil llegar a otras regiones del país. Y nos han dicho que comenzamos el 1° de septiembre. Esos vuelos pueden ser usados por turistas, y no tiene que realizar ningún tipo de confinamiento, nosotros hemos insistido mucho en ese punto porque si nos piden que haya una cuarentena de 14 días no hacemos nada.

¿En relación a los servicios internacionales tuvieron novedades?

Desde ANATO seguimos insistiendo en que tenemos que tener los vuelos internacionales desde el 1° de septiembre pero también hay que entender, y por eso comprendemos lo que nos dice el Gobierno y la Aerocivil porque también depende de lo pasa en los otros países.

¿Cómo imagina el trabajo del agente de viajes a futuro?

Estoy convencida de que será mucho más relevante en este momento. Hoy en día poder contestar a la gente los protocolos de bio seguridad, hoy el viajero quiere salir y hacerlo de la mano del agente de viajes y estar seguro. Obviamente no vamos a poder garantizar el 100% de que no se van a contagiar pero el agente lo va a asesorar, le dirá cuáles son los hoteles que están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y en la aerolínea. Qué se debe hacer o no en los aeropuertos, creo que desde el lado del pasajero hay mucha responsabilidad en conseguir una agencias de viajes muy capacitadaS y desde nuestro lado la capacitación y el trabajo va a ser superior porque los asesores tienen que estar en conocimiento de absolutamente todo lo que esté pasando alrededor de esta pandemia. Lo que va a ser super ganador para las aerolíneas y para los hoteles en el trabajo del empaquetamiento que hacemos es la flexibilidad, hoy no podemos irnos a tarifas o paquetes que no se pueden modificar o pagar un adicional por el cambio, porque nadie tiene nada garantizado y a eso lo probó esta pandemia.

Para cerrar, Cortés Calle se refirió a cómo se preparan para la próxima edición de la Vitrina Turística de ANATO: «Nosotros tenemos el firme propósito de realizarla a menos que algo externo lo impida. Sabemos que por los protocolos y el distanciamiento social no vamos a tener 38 mil personas en el recinto pero estamos convencidos de que al turismo hay que verlo, es de amigos, de comunicarnos». Y agregó que sí tendrá una parte virtual porque por la conectividad no saben si todos van a poder llegar a Colombia.