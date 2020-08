La aerolínea informó que las primeras operaciones están programadas para diciembre, con dos vuelos semanales.

JetSMART anunció que, a partir de diciembre, retomará la ruta doméstica que conecta a las ciudades de Rosario y Neuquén de manera directa sin pasar por Buenos Aires. La ruta ya tiene programado su primer vuelo para diciembre con dos frecuencias semanales. La localidad santafesina se convertirá en el noveno destino que operará la empresa a partir de la reanudación de la actividad aérea.

“Seguimos trabajando para sumar conectividad, sobre todo donde no hay alternativas de vuelo o donde son escasas. La ruta Rosario – Neuquén actualmente no cuenta con otra propuesta que no sea la de JetSMART y sabemos el valor que eso tiene para los habitantes de ambas ciudades”, señalaron desde la compañía.

Desde la aerolínea remarcaron que todos sus vuelos se harán bajo el programa de bioseguridad “Compromiso SMART”, desarrollado para brindar cuidado a sus pasajeros y cualquier persona que intervenga en el trayecto, ya sea antes, durante o después del viaje. “La seguridad, en cualquiera de sus formas es una prioridad para todos los que hacemos JetSMART, ya sea que hablemos de nuestros colaboradores, proveedores o pasajeros”, puntualizaron los voceros de la empresa.