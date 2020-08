El número corresponde al segundo trimestre del año. Glenn Fogel, presidente de la empresa, indicó que se sintió un «impacto total» por la pandemia.

En el marco de la crisis sanitaria que afecta al mundo, Booking.com debió tomar recientemente la determinación de reducir su equipo laboral en un 25% (ver nota). De esta manera, la compañía pretendía ahorrarse entre 250 y 300 millones de dólares. Sin embargo, el delicado momento que está atravesando el turismo a nivel global no discrimina a las grandes empresas y las conclusiones continúan reflejándose en los números.

En ese contexto, durante el segundo trimestre de 2020, las reservas de Booking Holdings cayeron en un 91% como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Asimismo, el desplome es del 87% con respecto al mismo período del año pasado, según un informe publicado por la compañía PhocusWright.

Con respecto al impacto económico, los ingresos del período comprendido entre abril y junio de 2020 se traducen en 630 millones de dólares, lo cual significa una disminución de 84% en relación al año pasado. Por otro lado, los ingresos netos fueron de 122 millones de dólares, es decir, un 88% menos en comparación con el segundo trimestre de 2019.

Glenn Fogel, presidente de Booking Holdings, opinó que no espera un alivio de manera definitiva hasta que no exista una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus: «Creemos que pasarán años y no trimestres antes de que el mercado de viajes vuelva a los niveles de ingresos anteriores a COVID». Además, explicó que se han evidenciado signos de recuperación interna: en julio, por ejemplo, hubo un crecimiento interanual para las noches de habitación recién reservadas. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que la aparición de nuevos brotes se traduzcan en nuevas cancelaciones durante este período.