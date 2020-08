La provincia recibió la autorización del Gobierno nacional para poner en marcha esta fase, que sólo permitirá viajes al interior de una misma microrregión.

Luego de varios meses sin actividad y con una favorable situación epidemiológica, Neuquén recibió el visto bueno del Gobierno nacional para poner en marcha la fase 3 del Plan de Reactivación Turística 2020-2021, que permite el desplazamiento con fines vacacionales entre ciudades que no tengan casos activos de COVID-19. Por ese motivo, desde ayer, los residentes ya están habilitados para trasladarse por la provincia, aunque la normativa vigente establece cuáles son los requisitos y aspectos a tener en cuenta.

Si bien el plan elaborado por la gestión del gobernador Omar Gutiérrez estipula una apertura escalada en diez etapas, en esta instancia sólo estarán permitidos los viajes de personas hacia el interior de la misma microrregión en la que habitan. Por ejemplo, un vecino de San Martín de los Andes puede pasar unos días en Villa La Angostura, siempre y cuando ambas localidades no registren casos activos. No obstante, no estarán autorizados los viajeros que, para ir de un destino a otro, deban pasar por algún lugar comprometido a nivel sanitario.

En el artículo 3° del decreto emitido por el Jefe de Gabinete provincial, Diego González, se aclara que la circulación dentro de las microrregiones «se realizará conforme al domicilio real de las personas, en las franjas horarias que establezca cada municipio, comité de emergencia local o autoridad jurisdiccional respectiva; y dentro de los límites horarios de circulación general en las vías públicas establecidos por la normativa provincial».

¿Qué pasa si una persona de Junín de los Andes quiere viajar a Caviahue, Aluminé o Villa Pehuenia? En esta instancia no podrá hacerlo, ya que esos municipios forman parte de microrregiones diferentes y sólo está permitida la circulación turística al interior de estas pequeñas zonas geográficas. En total, el decreto creó seis microrregiones. Con el correr del tiempo, y conforme avancen las etapas del plan, se irán levantando las restricciones y el turismo interno será más amplio.