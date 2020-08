Mario Meoni anunció que esperan que los vuelos comerciales regresen en los próximos 60 días, pero dependerá de las autoridades sanitarias.

En medio de la incertidumbre que envuelve al turismo en todo el mundo y luego de que se barajara la idea de que los vuelos de cabotaje volvieran el 1° de septiembre, Mario Meoni, ministro de Transporte, adelantó que «hasta tanto las autoridades sanitarias no tengan un panorama más claro respecto a la situación en general, las operaciones van a seguir estando restringidas».

A través de un encuentro virtual organizado por la Fundación Mediterránea, el funcionario anunció inversiones para el transporte por $700.000 millones durante los próximos cuatro año y precisó que el Poder Ejecutivo se encuentra «en conversaciones y análisis con el sector sanitario para avanzar en la autorización de vuelos, sobre todo a solicitud de aquellos gobernadores que plantean necesidades al respecto”.

“Tenemos proyectado llevar adelante 223 obras en los 43 aeropuertos nacionales para los próximos 3 años y medio. Estamos licitando obras en Aeroparque. Hay varios trabajos en ejecución que van a continuar en el Interior. Apuntamos a la renovación de todas las torres de control, nuevos radares, un plan de inversión integral que alcanza para prácticamente todos los aeropuertos entre 2020 y 2021”, detalló Meoni.

Por otro lado, descartó la reanudación de la actividad para el 1° de septiembre, como se había comunicado previamente, e indicó que esperan «que el transporte aéreo vuelva en los próximos 60 días», poniendo un freno a las expectativas que se generaron en el sector aerocomercial por la fecha que la ANAC tenia en mente para la reanudación de la venta de pasajes.

Además, si bien actualmente hay vuelos de cabotaje e internacionales, Meoni explicó que esperan que vayan incrementando paulatinamente: «Hasta que no tengamos una vacuna contra el virus, no volveremos a la normalidad que había antes de la pandemia”. En ese contexto, agregó que contar con tres aeropuertos en el área metropolitana no es rentable, debido al poco movimiento de pasajeros, por lo cual puso en duda la continuidad de las operaciones en la terminal aérea de El Palomar.