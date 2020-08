La empresa anunció que recortará el 25% de su dotación de trabajadores a nivel mundial a raíz de las pérdidas ocasionadas por la pandemia.

La crisis del coronavirus no distingue entre peces gordos o chicos. No hace diferencias, no discrimina. Tanto pequeñas pymes turísticas gestionadas por familias como enormes multinacionales sufren el impacto generado por la completa paralización del mercado turístico. En este caso, Booking.com es otro de los gigantes de la industria que no logró salir indemne. En las últimas horas, la compañía anunció su intención de recortar hasta un 25% de su plantilla para fin de año.

La plataforma de reservas hoteleras, con 198 oficinas en 70 países del mundo, dijo que esta dura decisión se explica por las enormes pérdidas causadas por la pandemia. El primer paso para ejecutar este plan será reunirse con las organizaciones sindicales en diferentes países. De esta manera, podrá informar cuántas personas quedarán alcanzadas por el ajuste y cuál será la repercusión económica de la medida.

Las conversaciones con los representantes de sus trabajadores iniciarán en septiembre, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en los últimos días de diciembre. El golpe de esta decisión será enorme, ya que un recorte del 25% implicaría que alrededor de 4375 personas pierdan su trabajo. Actualmente, Booking tiene una plantilla total de 17.500 empleados en todo el mundo.