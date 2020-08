La oposición presentó una moción para incluir el tratamiento de los proyectos en el orden del día, pero el Frente de Todos votó en contra y se generó polémica.

El martes por la noche, durante una sesión ordinaria especial de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada salteña Virginia Cornejo, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, presentó una moción de apartamiento de reglamento para incluir en el orden del día los dos proyectos para asistir al turismo que se encuentran en la Cámara Baja. El primero de ellos es el famoso Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que obtuvo dictamen de mayoría en la comisiones de Turismo y de Defensa del Consumidor, firmado por Ramiro Fernández Patri y avalado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. El segundo es el que tiene dictamen de minoría y que busca declarar la emergencia turística, impulsado por Alfredo Cornejo y Gustavo Menna. Sin embargo, el Frente de Todos y representantes de otros espacios políticos votaron en contra de esa solicitud, lo cual generó acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

Con 253 presentes (11 sin votar), el pedido del interbloque opositor obtuvo 122 votos afirmativos, 119 negativos y 1 abstención. Como no logró los dos tercios necesarios para conseguir ese apartamiento, la moción fue desestimada y la sesión continuó conforme a la agenda preestablecida.

«Propusimos tratar la emergencia turística y nos dijeron que no. Estamos hablando de más de 1.300.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta y más de 70.000 empresas involucradas. Le dijeron «no» al turismo, el sector que representa el cuarto complejo exportador de la Argentina», tuiteó, enojada, Cornejo.

En diálogo con Mensajero, varios integrantes del Frente de Todos aclararon que no votaron en contra de que se trate el tema, sino que se negaron a incluirlo en el orden del día porque aún resta que se discuta en la comisión de Presupuesto y Hacienda. «Técnicamente no es posible lo que solicitaron. Necesita pasar primero por esa instancia», sostuvo Fernández Patri. Por su parte, Carolina Gaillard, diputada nacional por Entre Ríos, declaró en el mismo sentido: «Votamos negativo porque si aún no fue a la comisión no se puede incorporar ningún proyecto a la sesión». «Esto no quiere decir que en los próximos días no se trate el texto, como corresponde, y que luego vaya al recinto», añadió Patri.

En tanto, Héctor Baldassi, diputado del PRO por Córdoba, explicó el resultado de la votación diciendo que «el oficialismo se niega a declarar la emergencia turística». Por su parte, Lorena Matzen, de la Unión Cívica Radical, argumentó que «la falta de despacho en Presupuesto y Hacienda no es determinante para decir que no y más cuando ya pasó por dos comisiones». «Hubo falta de voluntad. Si hubieran querido, en vez de rechazar de plano el tratamiento, tenían el número para aprobar el proyecto con dictamen de mayoría que impulsan ellos mismos. Fue una decisión política», agregó.

«Están embarrando la cancha y confundiendo con intencionalidad política», le dijo a este medio un diputado del oficialismo, en referencia a las declaraciones de los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio.

Mientras en la Cámara Baja continúan los tironeos, en el Senado avanza a paso firme el Proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que la semana que viene tendría media sanción en el recinto.