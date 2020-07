INPROTUR e ICCA se reunieron en el Workshop ICCA Latino Virtual Lab: Your Next Normal para generar mejores herramientas y potenciar aún más el segmento.

Con la presencia de Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y Fernando Gorbarán, presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones (AOCA), miembros de la International Congress and Convention Association (ICCA) del país se reunieron virtualmente el miércoles 22 de julio en el Workshop ICCA Latino Virtual Lab: Your Next Normal.

La iniciativa fue una propuesta de INPROTUR junto con ICCA, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el sector privado y el público, para generar nuevos desarrollos que le permitan a Argentina mantener el liderazgo en América Latina en el segmento del Turismo de Reuniones.

«2020 será recordado por todo lo que ha generado la pandemia en el mundo. Sin embargo, para el Turismo de Reuniones de Argentina será histórico porque es el año en el que, por primera vez, alcanzamos el liderazgo en la región en el ranking que lleva adelante ICCA anualmente. Por eso, este resultado es el mejor incentivo para que todas las áreas continúen esforzándose con la misión de brindar el mejor servicio. Desde INPROTUR cuentan con todo nuestro apoyo», señaló Sosa.

El encuentro consistió en un formato de grupos de trabajo, donde cada uno planteó posibles herramientas a desarrollar en los tiempos actuales que presentan dificultades, pero que no impiden planificar metas a futuro.

De esta manera, con un trabajo en equipo garantizado, tal como vienen haciéndolo INPROTUR y AOCA desde hace 12 años, la reactivación del segmento será mucho más eficaz, con mejores resultados de los que ya obtuvieron.