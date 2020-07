La Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia fue excluida del tratamiento del texto presentado por Fernández Patri. Sus integrantes piden que se revea esta decisión.

El proyecto de ley que presentó el diputado formoseño Ramiro Fernández Patri, titulado Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, sigue generando polémica puertas adentro de la Cámara de Diputados de la Nación. En un inesperado cambio de último momento, se decidió excluir de su tratamiento a la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia, que debía debatir el texto luego de que fuera aprobado por la Comisión de Turismo. Con esta decisión, el documento tan sólo debería superar Presupuesto y Hacienda para llegar al recinto.

La determinación fue tomada por el secretario parlamentario Eduardo Cergnul, aunque aún se desconocen los motivos. En este contexto, el diputado Diego Mestre, titular de la comisión relevada del debate de este proyecto, le escribió una carta a Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, para repudiar la decisión y solicitar que se dé marcha atrás.

«Esto menoscaba no sólo las competencias otorgadas por el artículo 101 del reglamento, sino la voluntad de 31 diputados nacionales que se expresaron y certificaron con sus firmas su decisión. No se trata de discrecionalidad o conveniencia política en el tratamiento o no de un proyecto de ley. Se trata de custodiar principios democráticos básicos en orden al mandato popular que cada uno de los legisladores que integramos el cuerpo tenemos conforme al artículo 22 de la Constitución Nacional, y que ejercemos en el seno de las comisiones«, explicó en la misiva.

Por último, Mestre hizo hincapié en la inconveniencia de apartar a la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia, ya que el Plan Turismo Nacional contiene un apartado referido a las cancelaciones y reprogramaciones de los servicios turísticos contratados. «Resulta contradictorio, sino lesivo, que el órgano legislativo supremo del país se aparte de esta lógica constitucional y de los extremos protectorios legales, excluyendo del giro de las iniciativas a la comisión cuya competencia especial resulta el primer peldaño protector de los derechos de los consumidores, usuarios y la competencia», finalizó.