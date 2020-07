El ministro de Turismo y Deportes puntualizó sobre el Programa de Preventa Turística e indicó que esperan estar en condiciones de lanzarlo dentro de 15 días.

En declaraciones al programa de radio que conduce el periodista Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, brindó detalles sobre uno de los programas que integran el proyecto de ley Plan Nacional de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que debatió la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados el martes por la tarde (ver nota).

«El turismo aporta más de un millón de empleos en todo el país y por cada uno suma dos en forma indirecta. Por eso, empezamos a pensar en un programa que saliera de la lógica clásica de los subsidios que conocemos hasta acá, además que el Estado invirtiera y fuera eficiente en la inversión de su gasto público. La verdad es que encontramos una manera que nosotros consideramos que es maravillosa porque la gente puede comprar ahora y va a recibir un crédito de hasta el 50% del total de lo que compre para gastar en empresas del sector«, relató Lammens, refiriéndose al Programa de Preventa Turística.

En este sentido, remarcó que esos 16,5 millones de pesos que aportará el Estado en realidad es un costo fiscal muy bajo porque una gran parte vuelve en concepto de recaudación. «Por el IVA de este año y del que viene y por la recaudación indirecta de cada uno de los estados en los que se gaste este dinero«, aclaró.

En este sentido, destacó que la iniciativa -que se efectivizaría por medio de una tarjeta recargable del Banco Nación por el 50% del gasto del viaje y que podría usar en esa misma salida o en otra entre enero y diciembre de 2021- «estuvo consensuada con el sector«. A su vez, resaltó el apoyo que tuvieron por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que esta propuesta les permite reubicar el ahorro excedente en el sistema formal.

«Ayer (por el martes) presentamos este proyecto en Diputados, obtuvimos el dictamen de la Comisión de Turismo y ahora falta el ok del Senado. Estaríamos en condiciones de lanzarlo de acá a 15 días«, puntualizó sobre el proceso que aún le queda a la ley.

Sobre este mismo proyecto explicó que quienes hayan tenido que suspender su viaje, van a poder realizar las reprogramaciones o pedir la devolución en una determinada cantidad de cuotas. «Esto está contemplado en la ley, porque lo que nosotros queremos hacer es cuidar a las empresas del sector, tenemos que velar por ese más de millón de puestos de trabajo que genera la industria«, insistió. Y sumó: «Estamos buscando una manera equilibrada de que el consumidor quede satisfecho pero que tampoco quebremos a las empresas».

Panorama de la industria

Al ser consultado por la actualidad, reconoció: «Hay cierres a pesar de que la ayuda fue importante en términos de ATP y de que estamos programando otra medida de apoyo directa con un préstamo internacional. Sabemos que hay muchos que ya venían muy mal y que no pudieron seguir abiertos. Dentro de todo creemos que el sector está resistiendo y con esto que generamos intentamos lograr alguna expectativa y previsibilidad para 2021. Al sector lo que le asusta no solo es este presente sino la falta de horizonte».

Por otro lado, al hablar sobre los guías de turismo explicó que al APTUR se inscribieron más de 4000 guías de turismo, quienes a partir del 15 de julio van a estar cobrando 50.000 pesos cada uno. «Son cinco IFES cada uno, esto ayuda a monotributistas y a prestadores pequeños, es decir, para los más vulnerables del sector. Hemos implementado este plan que funcionó de manera maravillosa, tuvo 6900 inscriptos», detalló. Y adelantó que van a lanzar una segunda convocatoria en agosto.

Asimismo, ante la pregunta de Sietecase por los mensajes que le llegaban que decían que no habían podido acceder a este beneficio, dijo: «Puede ser porque no pagaron el monotributo, hay que contemplar algunas situaciones particulares pero también es cierto que desde el Estado nacional tenemos que prever mecanismos que contengan cierta formalidad. Si no tiene el monotributo para nosotros es difícil asistirlos por lo menos como integrantes del sector. Me parece que algunos casos tendríamos que trabajar con alternativas como puede ser un ingreso diferente pero en definitiva apuntamos a ayudar a todos los que están formalizados».