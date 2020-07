Luego de que el despacho del oficialismo obtuviese un dictamen por mayoría en la Comisión de Turismo, el sector privado evalúa pedir que se incluyan varios puntos.

El humor de los presidentes de las gremiales empresarias no fue el mejor tras la reunión virtual de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, celebrada el martes por la tarde. El proyecto que obtuvo dictamen de mayoría tras casi tres horas de debate es el que lleva la firma del diputado de Formosa por el Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri, y fue elaborado de manera conjunta con el Ministerio de Turismo y Deportes que encabeza Matías Lammens. La ausencia de varios puntos que los empresarios consideraban cruciales dejó un sabor agrio en el sector privado, que ahora buscará acercarle sugerencias al Ejecutivo para modificar el documento e incluir algunos aspectos elementales para que sobrevivan miles de firmas del rubro.

Entre las cosas que los dirigentes consideran que quedaron afuera están la garantía de que el ATP seguirá por el tiempo que dure la emergencia, la ausencia de créditos a tasa 0% y los diferimientos impositivos. Desde la Asociación de Hoteles de la República Argentina (AHT), por ejemplo, le dijeron a Mensajero que «las medidas impositivas no pueden limitarse a las moratorias porque a las firmas que no tengan deudas no les sirven». También puntualizaron que la ley, de sancionarse, estaría en vigencia hasta el 31 de diciembre, mientras que las obligaciones dispuestas en el texto son por un año.

Por otro lado, aseguraron que «faltaría una consideración con respecto a las suspensiones vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo». Lo que dicen es que actualmente hay una extensión extraordinaria de los límites temporales que está atada a la vigencia de los DNU sancionados, que podrían perder valor cuando el sector turístico siga en estado de crisis. «Es necesario que se garanticen las condiciones legales que permitan la subsistencia de este sistema excepcional», agregaron.

Con respecto a las cancelaciones y reembolsos hubo críticas por los plazos que establece el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional. Sí reconocieron como positivo el bono de descuento que se les entregará a los clientes que compren servicios turísticos a futuro.

Si bien un directivo que integra la Cámara Argentina de Turismo le dijo a este medio que no hay una reunión pactada con el ministerio para esta semana, es casi un hecho que seguirán hablando para plantearles estas y muchas otras cuestiones que no fueron contempladas en el documento que ahora deberá tratarse en las comisiones de Defensa del Consumidor y de Presupuesto y Hacienda.