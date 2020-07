Lo confirmó Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, en declaraciones radiales. Es por el aumento de casos en el AMBA y otros puntos del país.

La posibilidad de adelantar la fecha del reinicio de las operaciones aéreas, al menos para el caso de los vuelos dentro de Argentina, había ilusionado tanto a aerolíneas como a destinos. Sin embargo, ayer por la tarde, ese sueño terminó por esfumarse. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, en diálogo con Futurock, confirmó que el cabotaje se postergará «por un tiempo».

La idea del Gobierno nacional era empezar a conectar provincias que no tuvieran circulación comunitaria de COVID-19 a partir del 15 de julio, pero la realidad sanitaria que atraviesa el AMBA obligó a dar marcha atrás. «No podemos garantizar que no transportemos el virus desde el área metropolitana hacia algunas provincias. En los próximos 15 días esperamos una situación muy crítica en la Ciudad de Buenos Aires y esto iría a contramano del gran esfuerzo que estamos haciendo para bajar la circulación de personas. Priorizamos la salud por encima de cualquier otra actividad», detalló el funcionario.

Por otro lado, dijo que ya está listo el protocolo para operaciones de cabotaje e internacionales que iban a implementar a mediados de este mes y que fue elaborado de manera conjunta con Aerolíneas Argentinas.

De todos modos, el ministro aclaró que «hay vuelos especiales a algunas provincias» y que eso se irá incrementándo en función de que aumenten las actividades puertas adentro de cada destino. «Hay muchos gobernadores que tienen temor, así que estamos haciendo consultas con los responsables del área transporte de cada distrito para ver en qué momento los mandatarios lo consideran posible. De todas maneras, en algunos lugares hay vuelos regulares. Por ejemplo, una operación semanal con Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén, pero son pedidos de cada gobernador», finalizó.