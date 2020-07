Desde la empresa de viajes y turismo, con 92 años de trayectoria, informaron que por el impacto causado por la pandemia se vieron obligados a tomar esta decisión.

En las primeras horas de hoy, EVES empresa de viajes y turismo emitió un comunicado en el que anunció que dejaba de operar. «Después de 92 años ininterrumpidos de actividad, nos vemos obligados a tomar la dura decisión de cerrar las puertas de nuestra casa, definitivamente», explicaron.

Si bien remarcan que en tanto tiempo de trabajo atravesaron numerosos obstáculos, -que obligaron a constantes acciones y esfuerzos en pos de mantener la calidad del servicio- «el impacto que tuvo en EVES el escenario en extremo complejo, originado a partir de la pandemia COVID-19 y sus consecuencias, no les permite visualizar alternativas para sostener las operaciones a corto, mediano y largo plazo, de manera sustentable».

«Se trata de una decisión muy difícil pero lamentablemente inevitable, contra la cual la compañía ha realizado todos los esfuerzos posibles, y los mismos no alcanzaron», relata el comunicado.

De esta manera, anunciaron que a partir de hoy dejará de brindar sus servicios en el mercado turístico nacional e internacional.

No obstante, adelantaron que «garantizarán el cumplimiento de todos los compromisos asumidos». Por lo tanto, al no poder abrir sus puertas, ya que las circunstancias no lo permiten, invitan a quienes hayan adquirido servicios y tengan pendiente su viaje a comunicarse «para recibir una atención personalizada, con todas las alternativas y respuestas para reprogramar sus reservas canceladas o de fecha futura».

Canales de contacto

eves@eves.com.ar

11-4560-4142



En 1928, la empresa había comenzado su labor en la esquina de Tucumán y Maipú, en el Microcentro porteño. «Desde siempre EVES ha sido pionera en la organización de viajes inéditos», resaltaron. Haciendo hincapié en que fueron los primeros en comenzar con las opciones para egresados, los trayectos fluviales a las Cataratas del Iguazú, los cruceros al Carnaval de Río y los Ski Weeks a Bariloche, entre otros.

«Ligados a la historia del turismo, nos enorgullece haber sido casa-escuela de cientos de grandes profesionales que han llegado a alcanzar cargos de gran importancia a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito público como privado», subrayaron.

Asimismo, quedarán en la historia por hitos tales como haber estado a cargo del primer viaje de Vuelta al Mundo, por ser pioneros dentro del segmento Lunas de Miel, o los circuitos en Europa para jóvenes, sin contar las salidas a las 500 millas de Indianápolis y las inolvidables carreras del cinco veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio.

Finalmente, agradecieron a los agentes de viajes por la «confianza recomendando sus productos y servicios; así como a quienes han viajado con EVES y volvieron a elegirlos de forma sistemática».

«EVES agradece profunda y sinceramente a todos los pasajeros operadores turísticos, amigos agentes de viajes, compañías aéreas, navieras, rentadoras de autos, hoteleros, asistencia al viajero, organismos e instituciones nacionales e internacionales, que la han acompañado desde 1928, así como a su equipo de colaboradores profesionales, por tantos años de trabajo en conjunto en pos del desarrollo de la industria turística», cierra el comunicado.