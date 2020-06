INPROTUR participó del panel virtual The impact of Covid-19 in the LGBTI business sector, responses & assessments, organizado por la Embajada argentina.

Tal es el crecimiento que tuvo el turismo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas transgénero (LGBT) durante los últimos años, que actualmente, según la Organización Mundial de Turismo, representa a más del 10% de los arribos, con una estimación de un 15% de los gastos turísticos a nivel internacional.

Sin embargo, los efectos negativos que la pandemia generó en el mundo ha determinado que el sector debiera redefinir sus acciones y resolver nuevos desafíos para volver a poner en marcha la actividad. En ese marco, el turismo LGBT también se ve obligado a analizar los pasos a seguir.

Es por eso que, con el Mes del Orgullo como disparador, la Embajada argentina en Estados Unidos realizó un panel virtual llamado The impact of Covid-19 in the lgbti business sector, responses & assessments y el Instituto Nacional de Promoción Turística se hizo presente, junto a la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR).

Argentina, luego de realizar un repaso de la actualidad sanitaria que presenta el país. hizo hincapié en el trabajo de posicionamiento turístico que INPROTUR lleva adelante con buenos resultados, tal como lo reflejó hace unos días Q.Digital, uno de los portales de Turismo LGBT más importantes del país norteamericano, que destacó la campaña #viajadesdetucasa.

Thomas Roth, CEO de la compañía Community Marketing & Insights y experto en Turismo LGBT, destacó: «Ninguna Embajada en el mundo realizó un encuentro de estas características y eso demuestra una vez más el compromiso de Argentina hacia el colectivo por recibir siempre al turista con respeto».

Además, el empresario, que aporta resultados de sus investigaciones en GNetwork 360, el evento de marketing y turismo LGBTQ que se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2008, remarcó en su último informe que el 63% de las viajeras y viajeros del segmento priorizará lugares abiertos incluso cuando visite destinos urbanos. Es por eso que consideró que la naturaleza argentina tiene todo lo necesario para continuar siendo ideal para el colectivo.