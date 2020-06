La sommelier Karla Johan contará los secretos de la tradicional infusión en la cuenta de Instagram de INPROTUR este jueves a las 18.

Las Argentina Travel Talks ya se convirtieron en un clásico en esta cuarentena. Y si de clásicos se trata, el mate, la infusión que se toma en todos los rincones del país, no podía quedar afuera. Es por eso que se convertirá en el protagonista de la nueva edición del encuentro virtual que organiza el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) a través de su cuenta de Instagram.

Todo viajero que llegue a Argentina no puede dejar de participar de una ronda de mates entre amigos, que se traduce en un encuentro con un sinfín de historias para compartir. El extranjero que se anima a vivir la experiencia logra tomar dimensión de que este ritual va más allá del simple hecho de probar una bebida diferente. Es conocer en detalle parte de la vida cultural local.

Por ese motivo, Karla Johan, sommelier oriunda de Misiones, provincia productora de la yerba mate, estará presente en una nueva entrega de las Argentina Travel Talks, este jueves a las 18 horas. Licenciada en Admininistración de Empesas Hoteleras y Gastronómicas, Karla contará cómo degustar el mejor mate y revelará los secretos que giran en torno a esta legendaria infusión.

Además, es autora de El libro de la Yerba Mate, que repasa detalladamente la historia de la popular bebida y las propiedades que la integran. Entre otras distinciones, la obra recibió el premio Best in the World en la categoría Best Non Alcoholic Drink Book en el marco del Gourmand Awards Best in 20 years: 1995-2014 en Yantai, China.