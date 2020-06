La ciudad balnearia comienza a pensar de qué manera podría recibir visitantes durante la temporada alta, aunque manejan el tema con cautela.

Instalada como una de las grandes ciudades de la Provincia de Buenos Aires que mejor está atravesando la pandemia, Mar del Plata aún mira con desconfianza la apertura de sus accesos para la actividad turística. Si bien hace varios días entró en fase 5, el destino no se plantea esa posibilidad por el riesgo sanitario que conlleva habilitar la circulación de viajeros. Lo que sí está en agenda es la temporada de verano 2021, aunque por ahora son más las dudas que las certezas.

Así lo expresó Santiago Bonifatti, secretario de Gobierno de General Pueyrredón, en una entrevista con C5N: «Es importante que planifiquemos una posible temporada 2021. El intendente lo hace hablando con las autoridades nacionales, con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y con el gobierno bonaerense. La vocación anfitriona de nuestra ciudad nunca se va a perder. Vamos a ver si registramos visitantes en los ingresos, si establecemos controles en nuestros hoteles y balnearios. Estamos pensando cuáles son los protocolos a aplicar para recibir al turismo. También se hace imperioso la apertura de la gastronomía».

No obstante, prefirió la cautela a la hora de referirse al verano y dijo que primero «habrá que ver en qué momento de la pandemia se encuentra Argentina». También aseguró que deberán analizar a qué sectores del país podrán recibir, en referencia a la situación que atraviesa actualmente el AMBA. «No podemos dejar de pensar en la temporada, porque el turismo es uno de los sectores más importantes de la economía local», agregó.

«Como actualmente estamos cerrados, sería difícil pensar que puedan entrar no residentes, pero estamos en junio y creemos que las cosas pueden ir cambiando. No hay forma de que no pongamos una luz al final del túnel para planificar el verano. Si las circunstancias cambian para bien, Mar del Plata estará lista para recibir pasajeros», finalizó el funcionario municipal.