Marcelo Uhrich, secretario de Prensa y Difusión de UPSA, pasó por «Charlas de Turismo» y criticó duramente a la CEO de LATAM, luego de confirmarse el cese de actividades de la aerolínea en Argentina.

El miércoles al mediodía, LATAM emitió un comunicado en el que anunció el levantamiento de sus operaciones en Argentina y generó mucho malestar, principalmente en los gremios aerocomerciales al ver que más de 1700 empleados podrían quedarse sin empleo.

Ayer por la tarde, Marcelo Uhrich, secretario de Prensa y Difusión de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), participó en «Charlas de Turismo», el ciclo de entrevistas por Instagram Live que realiza Mensajero todos los jueves, y contó cuáles fueron sus sensaciones al momento de enterarse sobre el alejamiento de la aerolínea: «Tenemos días movidos, complicados. Hay que seguir adelante y ver cómo afrontamos todo esto. El hecho de que esté en riesgo una operación aérea en Argentina, con 1700 puestos de trabajo que pueden perder mis compañeros, me preocupa. De todas formas, sostengo que LATAM utiliza a los trabajadores de rehenes para obtener beneficios».

Si bien abarcó varios temas a lo largo de la charla, las críticas del sindicalista hacia Rosario Altgelt, CEO de LATAM, no se hicieron esperar: «La situación de la empresa ha empeorado desde su asunción para quedar al frente de la compañía. Nosotros le decimos ‘Rosa’, por las espinas. Sin dudas ha sido la peor administración que ha tenido la gestión en los 15 años que lleva la aerolínea aquí, en nuestro país».

Al momento de describir las características de la empresaria, Uhrich fue contundente: «Rosario Altgelt es una violadora de convenios y de las normas del país. No le gustan los sindicatos porque no le dejan hacer lo que ella quiere. Es una persona que condujo muy mal a la compañía. Durante estos 4 años la llevó a la ruina. Registró pérdidas que jamás tuvo y eso habla muy mal de ella, porque tendría que justificar el por qué de este desastre financiero. En representación de los trabajadores simplemente pedimos que se respeten las disposiciones en vigencia y el Convenio Colectivo de Trabajo».

«LATAM utiliza a los trabajadores de rehenes para obtener un beneficio»

«En uno de sus comunicados, Altgelt dijo claramente que no le va a cuidar el trabajo a la gente. Fue un mensaje nefasto, porque todo buen directivo quiere que su empresa funcione y que sus trabajadores estén bien. Esa es la fórmula del éxito», sumó.

Por otra parte, Uhrich respaldó el trabajo que realizan los gremios y reconoció que LATAM no era una de las aerolíneas a las que más paros le hacían: «Los sindicatos somos parte de la solución y no del problema. Las veces que se tomaron medidas de fuerza fue porque eran realmente necesarias. Nunca fueron hechos caprichosos. No hemos tenido muchas con LATAM, al contrario, todo el mundo lo sabe. Tuvimos más roces con Aerolíneas Argentinas».

«Enterarse por los medios del cese de operaciones de LATAM no es lo adecuado, y más si la empresa estaba en tratativas con el Gobierno nacional. A Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, es al que menos gracia le debe causar todo esto», concluyó.