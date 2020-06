Representantes de APA, UPSA y AAA se manifestaron luego de que la aerolínea determinara el cese de sus operaciones en Argentina.

Durante la tarde de ayer, LATAM emitió un comunicado en el que confirmó que dejará de volar en el país, generando malestar entre el grupo de más de 1700 empleados que quedarán sin trabajo. En ese contexto, la respuesta de los representantes gremiales no tardaron en responder.

Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), le expresó a Mensajero su sorpresa ante la decisión tomada por LATAM de dejar de volar en Argentina: «Creemos que se trata de una medida típica de la aerolínea, que es apretar para conseguir algún beneficio del Estado, como ha hecho siempre. Porque es contradictorio que por un lado se presenta en un procedimiento de crisis que le permite reducir el despido al 50% de los trabajadores, y por otro lado está ofreciendo retiros voluntarios que, teniendo en cuenta la vigencia de la doble indemnización, nadie va a agarrar».

Además, el dirigente sostuvo que la situación de crisis que manifiesta LATAM debe ser demostrada en el Ministerio de Trabajo con el aval de los gremios: «Lo que nos dicen es que hubo una presentación de la compañía ante la cartera. A partir de entonces, debe haber urgentemente una convocatoria y ahí nos enteraremos de cuál es realmente la idea del grupo».

Por otro lado, Llano manifestó que, luego de que LATAM expusiera que los vuelos internacionales serían cubiertos por las empresas LAN Perú y LAN Ecuador, pedirán explicaciones al ministro de Transporte: «Desde el momento en que Dietrich les otorgó la posibilidad de volar a distintas provincias argentinas a través de filiales, hizo que en Argentina no se necesitara invertir y no trajeran los aviones que tenían que traer porque ya podían sacar a los pasajeros sin mano de obra nacional, recaudando dólares acá y llevándoselos al exterior con estas dos compañías. Así que no sé cómo les prometen a los pasajeros que van a trasladarlos en los vuelos internacionales a través de las empresas holding porque eso está totalmente prohibido».

A su vez, Marcelo Uhrich, secretario de Prensa y Difusión de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), opinó ante este medio que la medida tomada por la aerolínea tiene como finalidad asustar a los empleados: «LATAM está demostrando lo que realmente es en Latinoamérica. Quisieron bajar los salarios y finalmente no pudieron hacerlo porque el Ministerio de Trabajo de la Nación los intimó a regularizar el pago de los sueldos. La legislación de Argentina es muy tajante con respecto a estos temas y encima hay un decreto presidencial. Están acostumbrados a hacer lo que quieren, pero gracias a Dios existen las leyes en nuestro país».

Con respecto a cómo procederán los gremios frente a las determinaciones de LATAM, Uhrich expresó: «Estamos haciendo teleconferencias con todos los sectores, delegados y sindicatos. En este momento no hay actividad aérea, así que ahora no podemos hacer un paro, pero más adelante los vamos a implementar. Vamos a frenar todas las operaciones que quieran hacer acá».

«Ya habían desvinculado a 2000 personas en Latinoamérica, así que esta decisión no nos sorprende. A los empleados les aseguraron que la reducción salarial era para no echar a nadie, aceptaron esa rebaja y los terminaron desvinculando, pagándoles menos de lo que les correspondía. Esperaron un mes para que perciban esos haberes menores y les otorgaron una indemnización menor. Son de lo peor, son detestables», enfatizó el representante de UPSA.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes, por su parte, emitió un comunicado en el que califica de “abrupta e intempestiva” la decisión tomada por la aerolínea: «Una vez más, tal como acostumbra hacerlo, LATAM pretende hacer recaer en los sindicatos, y por ende en sus trabajadores, una supuesta responsabilidad ante la medida que adoptó y que deja a 1700 compañeras y compañeros sin trabajo».

«Aguardamos las reuniones con las máximas autoridades de los ministerios de trabajo y transporte, a fin de evaluar de qué manera continúa esta inesperada situación», sintetiza el enunciado de AAA.