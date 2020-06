La federación repudió los dichos de la titular de la asociación quien recomendó «no comprar aéreos a un intermediario». Mensajero dialogó con ambas partes.



Ayer, en su edición online, el diario La Nación publicó una nota que pretendía ser una especie de guía para quienes están interesados en comprar pasajes aéreos. Entre otros puntos, la periodista hace referencia a la crisis de las compañías y, en consecuencia, al «cuidado» que se debe tener en las llamadas «compras a futuro». Entre las fuentes consultadas se encuentra Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), quien, en un pasaje de la nota, recomienda «leer muy bien las condiciones, la letra chica, asesorarse y preferir la compra directa a la empresa, no a un intermediario«.

Esta última frase provocó una gran conmoción entre los agentes de viajes, quienes entendieron que esto podría acarrear cierta confusión y una mala impresión ante los pasajeros.

Rápidamente, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) emitió un comunicado «repudiando» dichas declaraciones. En este texto, resaltaron que con esas palabras de González, queda «demostrado el total desconocimiento e ignorancia del trabajo realizado por las agencias de viajes y mal aconsejando a los usuarios, incumpliendo con el espíritu de la función que cumple«.

Es importante aclarar que, según explicaron, este documento es conjunto con CAT, CAME, FEDECATUR, AAOVYT, FACVE, AVAECE y Grupo GEA.

En otro párrafo, hace referencia al activo rol que mantuvieron las agencias de viajes contribuyendo a la repatriación de los varados en el exterior, y explican que esta tarea se realizó «sin percibir remuneración extra por las gestiones, protegiendo a los clientes, dando respuesta las 24 hs, los siete días de la semana». «Ante los distintos problemas de las aerolíneas y la falta de respuesta hacia los pasajeros, fueron las agencias de viajes quienes afrontaron la situación protegiendo los derechos de los turistas, respondiendo con celeridad. Evidentemente, esta situación es desconocida por Sandra González cuya opinión afecta directamente a los consumidores que dice representar», detalla el comunicado de FAEVYT.

Minutos antes de que se conociera esta carta, Mensajero tuvo la oportunidad de dialogar con la titular de ADECUA. En principio, González aclaró que la cita que se publicó no fueron las palabras que ella utilizó sino que solo se refirió a la actitud de Despegar, basándose en las denuncias que recibieron en su oficina durante este tiempo. «Yo lo que le dije a la periodista es que este tema no entra en defensa al consumidor (en relación a la venta de pasajes) y que, frente a la situación que se ha vivido, nosotros hemos recibido infinidad de reclamos y en su gran mayoría eran de Despegar. Eso fue lo que dije yo«, especificó.

Y agregó: «Si no ponen Despegar, no es mi problema».

Asimismo, hizo hincapié en que se pasó las últimas horas contestando los mensajes de las agencias, cuando no había dicho nada sobre ellas. «Antes de poner todo lo que están escribiendo en Twitter y por medio de un comunicado a la prensa, podrían haber hablado conmigo«, subrayó González. Y agregó: «Nunca dije eso«, haciendo referencia a las textuales que salieron en la nota que publicó La Nación. Asimismo, insistió en que otra cuestión que dijo es que la comercialización tendría que ser tratada de otra forma. «Es más, yo sostuve que se le pueda abrir a la gente los pasajes. Pero hay aerolíneas que te abren el aéreo hasta agosto, cuando no se puede viajar en esa fecha. No quiero que ninguna empresa quiebre», remarcó.

Finalmente, dijo que sabe cuál es la situación que están viviendo las agencias. «Es otro de los sectores que va a ser muy difícil de levantar», apuntó. Y sumó: «Nosotros, desde ADECUA, vemos viable que se pueda reprogramar todo lo posible y que no le cobren a la gente multa, porque no es que el pasajero no decidió viajar. La realidad es que me parece que acá hay que sentarse y poner sentido común en este tipo de cosas y reprogramar de la mejor manera posible».

Fuentes cercanas a FAEVYT dijeron a este medio que en todo caso «debería sacar un comunicado desdiciéndose«. «Ella se metió con el trabajo de las agencias y nosotros las tenemos que defender», afirmaron.