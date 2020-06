Conectividad regional, corredores verdes y protocolos sanitarios fueron ejes de este encuentro que reunió a los jefes de las carteras turísticas provinciales.



El viernes por la tarde, funcionarios turísticos provinciales y nacionales se reunieron vía zoom para la 153ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT). El encuentro virtual fue encabezado por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; y la ministra de Turismo y Cultura de San Juan y presidenta del CFT, Claudia Grynszpan. Además contó con la participación del secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ricardo Sosa.

«Estamos muy atentos a lo que sucede en materia sanitaria y a las distintas realidades en las que se encuentran las provincias. Pero tenemos que pensar en lo que viene, la situación post covid-19, el día después de la pandemia. Hay que poner de a poco la maquinaria en funcionamiento», afirmó Lammens.

Por su parte, Grynszpan presentó al coordinador del CFT, Javier Espina, quien anunció que a partir de la próxima semana realizarán reuniones por región para tratar temas de conectividad y la posibilidad de trabajar en corredores.

Al respecto, Adriana Romero, secretaria de Turismo de La Pampa y presidenta del Ente Patagonia, explicó a este medio que las provincias que tienen centros de esquí mostraron su preocupación ante la situación actual de incertidumbre. Entonces, plantearon que, en principio entre Neuquén y Río Negro y luego se sumen los destinos que puedan, llevar a cabo una «ruta de la nieve» porque por ahora no se puede hablar de reapertura de los centros pero sí de recorridos en automóvil dentro de la límites jurisdiccionales. «Además vamos a hacer un mapeo de nuestros corredores y de aquellos que están aplicando protocolos para tener una idea clara y una información actualizada para cuando se pueda reactivar», detalló. Y sumó: «Tierra del Fuego hizo un pedido muy especial al solicitar ser considerada de una manera particular porque al estar aislada del resto del país no tiene la posibilidad de establecer corredores como es el caso del resto de las provincias. Lammens les dijo que se va a estar reuniendo, posiblemente la semana que viene, con las cámaras y los centros de esquí».

Por su parte, Gastón Irazusta, secretario de Turismo de Entre Ríos destacó el análisis que se hizo de ciertas alternativas sobre la forma de reactivar y las modalidades que van surgiendo, como las burbujas -así llamadas en Europa- o corredores turísticos. «Son medidas que todavía se están evaluando, lo mismo con la conectividad aérea porque si se tiene en cuenta que la situación de Buenos Aires es complicada y que el resto está mejor, sería bueno que se nos permita tener una red de rutas sin pasar por ahí«, detalló el funcionario entrerriano. A su vez, destacó que estas opciones están siendo tomadas en consideración por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación pero también desde el CFT buscan poder intervenir. «Hablamos de la movilidad entre provincias, lo mismo que contar con una descentralización en conectividad aérea mayor«, subrayó.

En este sentido, Gabriela Coll, secretaria de Gestión Turística de Catamarca, puntualizó en que plantearon realizar una reunión con Fabián Lombardo, director comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas.

«Seguramente tendremos un encuentro previo con el Ente Norte para realizar una propuesta conjunta», detalló.

Siguiendo con esta línea, Romero comentó que desde el Ente Patagonia se hizo una consulta específica relacionada con los vuelos regionales. «Queremos ver si podemos comenzar a realizarlos, ya sea low cost o no, pero necesitamos que se piense en una estrategia. El ministro nos dijo que lo están pensando y las provincias patagónicas hemos pedido participar de las reuniones con AR», focalizó. Asimismo, agregó que desde La Pampa tenían ciertos reclamos pero que ya tienen una respuesta por parte de las autoridades nacionales como es el aeropuerto de Santa Rosa. «Hay que aggiornarlo, tiene una sala de espera muy chiquita, por ejemplo. Sobre esta cuestión ya hubo anuncios por parte del Gobierno nacional en conjunto con nuestro gobernador, no solo de la ampliación del aeropuerto sino también de rever las frecuencias. También se vió de la posibilidad de pensar en nuevos hubs para que sean centros de distribución del tráfico patagónico sin pasar por Buenos Aires. Esta región está en una situación de mucha ventaja por la baja cantidad de casos de coronavirus», indicó la funcionaria pampeana.

Ayuda nacional

En un momento de la asamblea, Lammens destacó las distintas herramientas de apoyo al sector turístico, como los tres fondos del Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT): Fondo de Auxilio y Capacitación Turística para MiPyMEs, el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) autónomos y el Plan 50 destinos para la realización de obras de infraestructura turística para mejorar y fortalecer la oferta nacional. Aunque, algunos funcionarios remarcaron que esperaban más definiciones al respecto. «Hablaron que están casi listas las capacitaciones para que realicen los prestadores. Nuestra inquietud es ver cómo vamos a avanzar con las propuestas, el sector hace ya tres meses que tiene una facturación cero. En Catamarca son muy pocos los prestadores que pudieron acceder a los beneficios de Nación, entonces están bastante complicados. Tenemos por lo menos para cinco meses así. Pensamos que en esta reunión ya íbamos a tener una definición pero no nos dijeron cómo se iba a implementar», explicó Coll.

Algo similar es en lo que hizo hincapié Romero: «La preocupación es cómo se llega a los que están más desprotegidos«. Asimismo, Irazusta especificó: «Quedamos con la clara intención de seguir extendiendo las redes y poder ser un poco más profundos en la llegada de estos paliativos al sector y a quienes tal vez no estaban siendo alcanzados».

La subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio nacional, Eugenia Benedetti, comentó las distintas evaluaciones técnicas acerca de los fondos de apoyo, y la posibilidad de armar los lineamientos para su convocatoria en conjunto con todas las provincias.

Múltiples proyectos

Uno de las novedades que contempla el programa PACIT es el plan 50 destinos que está relacionado con los fondos que se destinan de la recaudación del Impuesto PAIS. Por lo tanto, cada provincia viene trabajando en distintas propuestas. Desde La Pampa, Romero indicó que uno de ellos es la ampliación de la capacidad de alojamiento en la Reserva natural Parque Luro, básicamente construir más cabañas en un entorno natural que tiene muy bajo impacto. «También presentamos uno de señalética y otro para desarrollar un centro cultural en la estación de ferrocarril de General Acha que es un entorno muy rural e histórico, tiene un valor patrimonial muy interesante», detalló Romero.

En el caso de Entre Ríos fueron cuatro las propuestas, que, según indicó Irazusta, apuntan a reforzar la infraestructura y la oferta pensando en que es muy necesario el reposicionamiento de los productos de la provincia. «Hay cierto cambio en los paradigmas y hay que reforzar y en ese sentido estamos manejándonos», subrayó.

Tiempo de protocolos

«Sabemos que estamos atravesando una situación difícil, por eso elaboramos los protocolos para establecimientos gastronómicos y alojamientos que nos van a permitir preparar al sector privado para el día después. La gran mayoría de las provincias ya están trabajando con estas pautas», consideró Lammens.

Por su parte, la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo nacional, María Inés Albergucci, hizo referencia a los protocolos gastronómicos y de alojamientos vigentes y anunció que se está trabajando en los de agencias de viajes y prestadores turísticos. «Desde la provincia ya tenemos casi terminados los protocolos, nos falta una revisión, se realizaron en conjunto con el sector privado, todavía no tenemos una fecha planteada para el regreso por una cuestión de cuidar la salud, aún hay un proceso largo que se tiene que trabajar«, destacó Coll. A su vez, especificó que los prestadores tienen que tener las herramientas según el protocolo, definir el control, realizar las capacitaciones. Insistió en que esto es fundamental porque van a trabajar tanto para la seguridad del turista como de los pobladores y de cada prestador. «No podemos pensar en reactivar al turismo si no estamos capacitados, al igual que en la concientización de la población», comentó. Por su lado, Irazusta hizo hincapié en que si bien Nación sacó hace unos días protocolos en alojamiento y gastronomía, que también de alguna manera fueron trabajados en conjunto, a partir de la iniciativa provincial, Entre Ríos apunta a unos propios para los complejos termales.

Para cerrar, Lammens apuntó: «Desde el Estado nacional celebramos lo que las provincias están haciendo, sepan que cuentan con todo nuestro apoyo».