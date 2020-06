Así lo confirmó a Mensajero el vocero de la agrupación, quien además resaltó que confían en que el ministro Lammens escuche su reclamo.

A mediados del mes pasado, los Agentes de viajes autoconvocados enviaron una carta al Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, en la que hicieron una serie de solicitudes en el marco de la crisis que atraviesa el sector, uno de los más afectados por la pandemia.

Vale recordar que esta unión surgió a principio de año y se cristalizó cuando el 3 de marzo marcharon a Suipacha 1111 solicitando la quita del 30% del Impuesto PAIS al turismo a través de agencias de viajes. Actualmente, según ellos mismos afirman, el movimiento está integrado por 1000 agencias.

Volviendo al presente, Mariano Medina, vocero de los autoconvocados, explicó que el pedido que le hicieron a Lammens incluye varios puntos, entre ellos la declaración de la emergencia turística, subsidios y créditos a tasa cero. «Actualmente del total de agencias solo aplicaron el 10%, porque exigían que no sean SRL, SA, ni SAS y la mayoría tiene estas constituciones societarias», indicó.

«El 77,83% de las agencias de viajes, son Responsables Inscriptos, pero en su mayoría son sociedades comerciales o unipersonales SIN EMPLEADOS y no accedieron ni a los ATP, ni al crédito tasa cero», remarcaron.

A su vez, Medina comentó que si bien hoy no tendría mucho sentido, saben que post pandemia será muy importante para reactivar, la quita del 30% para los viajes comprados por medio de agencias habilitadas, por eso siguen insistiendo con ese reclamo.

«Las agencias están sin poder vender, por más que nos digan que se puede, la mayoría está en esa situación», remarcó.

Asimismo, hizo hincapié en que confían en que el ministro de Turismo y Deportes los va a ayudar. «Sabemos que es un momento complicado y que la salud es prioridad, somos conscientes de que no depende de él si no de Presidencia y del Ministerio de Economía, pero él es nuestro principal nexo», acotó.

De esta manera, remarcó que siguen confiando en él pero le piden que no se olvide de que en el sector «hay muchos despidos y que las agencias están cerrando y la ayuda no está llegando». «Por ahora sabemos que ya son 80 las agencias que no volverán a abrir sus puertas», indicó Medina.

Finalmente, adelantó que tienen planeada para esta semana reuniones con los presidentes de la Comisión de Turismo, tanto de Diputados como de Senadores, Alfredo Cornejo y Silvia Giacoppo, respectivamente.

«Nuestra idea es que se apruebe en el congreso nuestro proyecto o que al menos se tenga en cuenta algunos de los 10 puntos que presentamos», destacó.