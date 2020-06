Alberto Fernández habló ayer sobre la circulación interjurisdiccional, de suma importancia en las localidades que ven a la actividad como una gran fuente de ingresos.

Ayer a la noche, en Olivos, al final de la conferencia de prensa en la que se anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, Alberto Fernández, presidente de la Nación, se refirió a la posibilidad de habilitar el turismo interno, siempre y cuando las estadísticas muestren mejorías, teniendo en cuenta que la actividad tiene un rol fundamental en las provincias como fuente de ingresos.

«No hay que precipitarnos porque ponemos las cosas en riesgo. Es mejor ir abriendo de a poquito, ya que si hay un posible retroceso, es mejor que no sea tan grande la retracción», afirmó.

«En estas condiciones no podemos pensar en el turismo interno porque el riesgo de contagio es muy alto»

«Tenemos al 85% del país con la posibilidad de circular con distanciamiento. Eso no es poco. No lo podemos hacer en CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Resistencia y algunos lugares de Río Negro. El resto puede abrirse un poco más, pero eso no significa volver a la plena normalidad, porque el virus está circulando. Lo vamos a buscar nosotros, no nos viene a buscar», agregó.

Ayer por la mañana, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, también habló sobre la chance concreta de habilitar el turismo interno (ver nota). «Es una alternativa que estamos evaluando, todo va a depender de la situación epidemiológica del país. Estamos pensando que las provincias que no tienen circulación comunitaria del virus, que son la mayoría, tengan la posibilidad de recibir turistas de otras provincias que estén en la misma situación sanitaria», remarcó.

Finalmente, entre varios anuncios que realizó a lo largo de la conferencia de prensa, Alberto Fernández aclaró que seguirá la prohibición de los eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas; los cines, teatros, clubes y centros culturales; el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales; y la actividad turística.