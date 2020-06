El ESPN Wide World of Sports es el complejo confirmado para la vuelta de la máxima competición de básquetbol a nivel mundial.

Ayer por la tarde, a través de un comunicado, la NBA anunció su regreso, 85 días después de haber suspendido la temporada por la pandemia de coronavirus.

La junta de propietarios de la liga aprobó la propuesta del comisionado Adam Silver para que 22 equipos confinados (13 pertenecientes a la Conferencia del Oeste y 9 a la del Este) vuelvan a jugar el próximo 31 de julio en el ESPN Wide World of Sports, el complejo de Disney ubicado en Orlando, Florida.

Este espacio es ideal para la práctica de distintos deportes como el fútbol, básquetbol, béisbol, vóleibol, softbol, lacrosse y atletismo, entre otras disciplinas.

Hay tres estadios con dimensiones similares a las de recintos profesionales o universitarios que cuentan con una gran infraestructura para realizar las transmisiones por televisión: el HP Field House; el Visa Center, que se puede adaptar para incluir seis canchas o para tener una sola como estadio; y el The Arena, donde se celebran campeonatos nacionales de baile y porristas.

Vale aclarar que todos los encuentros serán sin público, porque todavía es incierto el panorama respecto a la asistencia de la afición en lo que respecta a los complejos deportivos.

Al parecer, los cuatro principales parques temáticos de Disney World volverán a abrir sus puertas a mediados de julio, pero la asistencia tendría ciertas restricciones. De todas formas, el acuerdo firmado con la NBA le otorgaría al complejo un giro inesperado en sus finanzas, ya que podría generar la vuelta de los empleados al trabajo, sin dejar de lado todos los proyectos que podrían surgir a partir de distintas ideas relacionadas al marketing y a la publicidad. Un dato: los analistas estiman que la máxima competición de básquetbol a nivel mundial gastará una gran cantidad de millones de dólares.

Disney y la NBA todavía no informaron cómo se realizará el alojamiento de los 22 equipos, árbitros, personal de la liga y de transmisión de televisión, aunque estiman que la capacidad hotelera será suficiente para todos.

Los jugadores podrían estar alojados en uno o dos hoteles como máximo, y entre los establecimientos que podrían ser utilizados se encuentran el Four Seasons, con 443 habitaciones, ubicado en un área cerrada y ultra exclusiva cerca del centro de Disney World denominada Golden Oaky ; el All Star Sports Resort, el All Star Music Resort, el All Star Movies Resort, el Art of Animation Resort y el Pop Century Resort. De todas formas, seguramente no se utilicen todos, ya que los parques temáticos recién abrirían sus puertas a partir del 11 de julio.