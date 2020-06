En el marco del Global Exhibitions Day 2020, AOCA, AFIDA y varias entidades del continente desde las 16 hs realizarán una charla virtual en la que estará Matías Lammens.

El sector MICE atraviesa un año particular, como toda la industria turística. Sin embargo, no cabe duda de que fueron los primeros en recibir el impacto del coronavirus, con las tempranas cancelaciones de los principales eventos y congresos en todo el mundo. Por eso, en un marco más que particular, el turismo de reuniones celebra hoy el Global Exhibitions Day (GED) 2020, un acontecimiento que tiene lugar todos los primeros miércoles de junio, con múltiples charlas virtuales en todas las regiones del planeta para analizar el impacto de la crisis y las alternativas para salir adelante.

Latinoamérica, por supuesto, no será la excepción, ya que esta tarde, a las 16 horas, habrá un importante conversatorio en la plataforma Webex con las más destacadas autoridades turísticas del continente. El evento, organizado por la Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA), AOCA, la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y AMPROFEC, contará con la presencia del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

En el panel también estarán el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo; la subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett; y la secretaria de Turismo española, Isabel Sagreras. El moderador de la charla será Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

En este contexto tan particular se celebra hoy en todo el mundo el #GED2020 para destacar la importancia de la industria de las exhibiciones, eventos, ferias y congresos en la reactivación de las industrias y las economías #SalimosJuntos #AOCAArgentina @UFILive pic.twitter.com/PZmtEc0W1D — AOCA (@aoca_argentina) June 3, 2020

«Hoy se celebra el Global Exhibitions Day y nos unimos más que nunca para destacar la importancia de la industria de las exhibiciones, eventos, ferias y congresos en la reactivación de las economías. Somos uno de los rubros más afectados por la situación actual, pero también sabemos cómo adaptarnos y reinventarnos porque sigue existiendo la necesidad humana de reunirse. Nuestra actividad está paralizada, pero queremos estar de pie, con la convicción de que #SalimosJuntos», expresaron desde AOCA en un comunicado.