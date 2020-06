Además, la compañía informó que Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay lo harán el 5 de junio.



A partir del 2 de junio de 2020, algunos hoteles de Universal Orlando Resort volverán a abrir sus puertas. «La reapertura de los hoteles será cuidadosamente administrada y escalonada, e incluye una amplia gama de procedimientos nuevos y mejorados de mejores prácticas de salud, seguridad e higiene«, aclararon desde la compañía.

A su vez, indicaron este regreso gradual incluirá al Hard Rock Hotel en Universal Orlando, Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort, Universal’s Aventura Hotel y Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites.

«Quienes se alojen en estos hoteles podrán visitar los parques temáticos el 3 y 4 de junio, antes de la reapertura al público el 5 de junio», aclararon.

Con respecto a Loews Portofino Bay Hotel y Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites explicaron que más adelante anunciarán cuándo será su regreso. Asimismo, especificaron que los huéspedes que hayan reservado en estos dos hoteles a través de Universal Orlando o Universal Parks & Resorts Vacations serán contactados para modificar su reserva si se ha visto afectada.

En relación con el protocolo que se implementará, adelantaron que será obligatorio el uso de coberturas faciales en áreas públicas, esto es tanto para los huéspedes, como para los miembros del equipo y los proveedores.

Además deberán realizar una verificación de temperatura en su llegada, quienes tengan más de 38° tendrán una revisión médica.

Al hablar sobre distanciamiento social, explicaron que en varias experiencias se evitará el contacto para los huéspedes, incluidos los servicios de mensajes de texto del hotel, salida rápida y entrega de habitaciones sin contacto. Aunque, también aclararon que «debido a la naturaleza cambiante de esta situación, los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso».

Finalmente, comentaron que Universal CityWalk ahora está abierto con lugares selectos y con nuevos procedimientos de salud, seguridad e higiene. Los tres parques temáticos de Universal Orlando: Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay, volverán a abrir al público a partir del 5 de junio. «Los huéspedes también deben evaluar su propio riesgo antes de visitar, y no se recomienda que las personas con alto riesgo con afecciones médicas subyacentes graves visiten el destino. Las personas que no muestran síntomas aún pueden transmitir COVID-19 si están infectadas. Cualquier interacción con el público en general plantea un riesgo elevado de estar expuesto a COVID-19 y Universal no puede garantizar que los invitados no estarán expuestos durante su visita», cerraron desde Universal Orlando Resort.